Apple Store Den Haag sluit begin juni tijdelijk voor verbouwing

De Apple Store in Den Haag sluit tijdelijk vanaf 1 juni 2025 voor renovatie. Een heropeningsdatum is nog niet bekend. Klanten kunnen in de tussentijd terecht bij andere Apple Stores of online.

Apple kondigt aan dat de Apple Store in Den Haag vanaf zondag 1 juni 2025 tijdelijk haar deuren sluit wegens renovatiewerkzaamheden. De winkel, die sinds 2014 gevestigd is in de Haagse Passage, krijgt een flinke opfrisbeurt om beter aan te sluiten op de nieuwste Apple Store-standaarden.

Apple Store Den Haag: verwachte duur van de sluiting

Apple laat nooit exact weten hoe lang een verbouwing gaat duren en dat is nu niet anders. Toch kunnen we op basis van eerdere renovaties in Nederland wel een inschatting maken.

In 2024 werd de Apple Store in Haarlem tijdelijk gesloten voor renovatie. Die verbouwing duurde iets meer dan 13 weken, oftewel ruim drie maanden. De Apple Store in Amsterdam kreeg in 2019 ook een flinke opknapbeurt, maar bleef tijdens de werkzaamheden wel gedeeltelijk open. Die renovatie sleepte zich daardoor ruim zes maanden voort.

De Haagse Apple Store is sinds de opening in augustus 2014 nauwelijks veranderd en is dus na bijna 11 jaar toe aan een grondige make-over. Hoe lang het precies gaat duren? Dat blijft voorlopig nog even gissen, maar uit ervaring weten we: reken op minimaal twee tot drie maanden sluiting, wellicht zelfs langer.

Waar kun je terecht tijdens de sluiting?

Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer de Apple Store in Den Haag weer opent. Apple geeft zelden een exacte einddatum bij renovaties, dus het blijft voorlopig afwachten.

Gelukkig zijn er tijdens de sluitingsperiode genoeg alternatieven beschikbaar. Je kunt terecht bij de andere Apple Stores in Nederland. Deze zitten in Amsterdam (aan het Leidseplein) en Haarlem (aan de Grote Houtstraat). Deze winkels bieden dezelfde services, waaronder advies, aankoop van producten, Today at Apple-sessies.

Daarnaast kun je zoals altijd gebruikmaken van de Apple Store-app of de Apple-website. Hier plaats je bestellen en maak je support-afspraken. Voor eenvoudige reparaties of vragen kun je ook contact opnemen met Apple Support via chat of telefoon. Heb je geen zin of mogelijkheid om naar Haarlem of Amsterdam te gaan? Dan kun je ook nog een Apple Premium Reseller overwegen.