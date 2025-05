Apple mag geen commissie meer rekenen voor aankopen die buiten de App Store gedaan worden, bijvoorbeeld voor in-app aankopen die via externe betaalmethodes gedaan worden. Daarmee komt Fortnite eindelijk terug in de App Store, althans in de VS.

We dachten dat de strijd tussen Epic Games en Apple vorig jaar eindelijk ten einde kwam, maar niets is minder waar. Nog altijd liggen de twee bedrijven met elkaar in de clinch, voornamelijk omtrent de commissie die Apple rekent voor aankopen uit de App Store én daarbuiten. Nu heeft de rechter besloten dat Apple in overtreding is en in de VS per direct moet stoppen met het rekenen van commissie bij aankopen die gedaan worden met alternatieve betaalmethodes buiten de App Store.

Fortnite komt terug in de App Store (in de VS)

Hoe zat het ook alweer? Fortnite kwam in 2020 met een update waardoor je in-app aankopen kon betalen buiten Apple’s eigen in-app aankopensysteem om. Je kon afrekenen via een systeem van Epic Games zelf, de eigenaar van Fortnite. Dit was echter tegen het App Store beleid in: digitale goederen, zoals virtueel geld in Fortnite, dienen te worden afgerekend via Apple’s eigen systeem. Daarmee pakt Apple ook 30% commissie op alle aankopen. Epic Games ging hier niet mee akkoord, waardoor Fortnite uiteindelijk uit de App Store verwijderd werd.

In een langdurige rechtszaak is uiteindelijk besloten dat Apple alternatieve betaalmethodes moet toestaan, maar Apple rekende nog steeds een commissie van 27% op aankopen die met andere betaalmethoden buiten de App Store afgerekend waren. Nu heeft de rechter besloten dat dat niet mag. Apple moet per direct stoppen met het rekenen van een commissie voor dergelijke digitale aankopen. Het gevolg: Fortnite wordt volgende week opnieuw ingediend voor release in de App Store. Althans, in de VS.

Apple kan niets anders doen dan de wijziging meteen doorvoeren, maar zegt in een statement dat ze het er niet mee eens zijn en nog in beroep gaan. Tot die tijd mag Apple echter geen commissie meer rekenen.

Fortnite in Europa al langer te downloaden

Tim Sweeney van Epic Games zegt dat ze Fortnite wereldwijd weer willen aanbieden in de App Store als Apple het nieuwe Amerikaanse beleid ook wereldwijd gaan doorvoeren. Daar lijkt Apple geen plannen voor te hebben. Maar in Europa zitten we niet helemaal met lege handen. Sinds augustus 2024 is Fortnite al terug op de iPhone in Europa, maar dan via de eigen Epic Games Store. In Europa zijn volgens de DMA-regelgeving namelijk alternatieve App Stores toegestaan en daar heeft Epic Games ruimschoots gebruik van gemaakt.