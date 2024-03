Apple maakt het later dit voorjaar mogelijk om apps via een website aan te bieden. Appmakers zijn dan niet meer afhankelijk van de App Store of van alternatieve appmarktplaatsen.

Sinds iOS 17.4 zijn er in Europa meer mogelijkheden om apps te downloaden, als gevolg van de nieuwe DMA-regelgeving. De komende weken verschijnen de eerste alternatieve app stores, zodat gebruikers meer keuze hebben in waar ze apps downloaden. Dit geeft ontwikkelaars ook mogelijkheden om hun apps op een nieuwe manier te verspreiden, zonder de strengere regels van Apple’s eigen App Store. Maar dit voorjaar komt daar een nieuwe manier bij. Apple laat weten dat er later dit voorjaar een software-update komt, waardoor een ontwikkelaar een app meteen via zijn website kan aanbieden. Er is dan dus geen App Store of alternatieve appwinkel meer nodig.

Straks ook apps via websites downloaden

De wijziging is het gevolg van feedback van ontwikkelaars op Apple’s meest recente wijziging. Apple heeft allerlei regels voor ontwikkelaars opgesteld waar ze aan moeten voldoen voordat ze via hun eigen website apps ter download kunnen aanbieden. De belangrijkste regel is dat een appmaker alleen via de eigen website apps kan aanbieden die door henzelf ontwikkeld zijn. Er verschijnen dus geen algemene websites waar apps van meerdere ontwikkelaars te downloaden zijn. In zo’n geval kan er gebruikgemaakt worden van alternatieve appwinkels.

Bekijk ook Deze alternatieve appwinkels voor iOS komen eraan Apple moet naast de App Store ook andere aanbieders van appwinkels Welke alternatieve marktplaatsen voor apps komen eraan, nu Apple onder druk van de EU de deur heeft opengezet?

Ook moet de ontwikkelaar verantwoordelijk zijn voor refunds, een downloadoverzicht voor als je de app opnieuw wil downloaden en meer. In de software-update die dit voorjaar verschijnt, komen er voor ontwikkelaars een API’s die verspreiding van apps via het web mogelijk maken. Apple regelt met die API’s de samenwerking tussen de app en systeemfuncties, maar ook dat de app bijvoorbeeld meegenomen wordt in je iOS-backup.

De update die dit mogelijk maakt, is waarschijnlijk iOS 17.5. Daarvan wordt binnenkort de beta verwacht en de update verschijnt vermoedelijk in april of mei. Voor wie meer wil lezen over de vereisten en technische achtergrond, kan daarvoor terecht bij Apple.

Ook wijzigingen voor alternatieve appwinkels

Tegelijkertijd laat Apple weten dat er per direct enkele wijzigingen in gaan voor alternatieve appwinkels. Dergelijke appwinkels kunnen voortaan beslissen om alleen apps aan te bieden die gemaakt zijn door de maker van de alternatieve appwinkel zelf. De appwinkel hoeft zijn deuren dus niet meer per se te openen voor andere appbouwers. Tot slot worden de templates die Apple aanbiedt voor het afronden van de aankoop van digitale goederen of diensten, optioneel. Dat betekent dat de maker van een app zelf kan ontwerpen en bepalen hoe die externe webpagina voor de aanschaf van digitale diensten eruit ziet.