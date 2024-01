Aparte EU App Store vanaf 7 maart

Dit schrijft Mark Gurman van Bloomberg in zijn wekelijkse nieuwsbrief. Vooruitlopend op de eisen van de Europese Unie gaat Apple voorbereidingen treffen om sideloading van apps mogelijk te maken. Dit heeft te maken met de invoering van de Digital Markets Act (DMA) in de EU-landen. Apple heeft tot 7 maart, oftewel iets meer dan zeven weken, om aan de eisen te voldoen. De Europese App Store wordt daarbij afgesplitst van de rest van de wereld.

Vorige week had Apple CEO Tim Cook nog een ontmoeting met Margrethe Vestager, de Eurocommissaris voor Mededinging in de EU. Tijdens deze ontmoeting op Apple Park herinnerde Vestager Cook nog een keertje aan de aanstaande verplichting om app stores van derden mogelijk te maken. Vestager gaf na haar bezoek aan Cook weinig opheldering over de stand van zaken. Ze gaf in interviews alleen aan dat Apple meewerkt en dat ze samen op de goede weg zijn. Cook schrijft ook graag berichten op X (voorheen Twitter) als hij belangrijke mensen heeft ontmoet. Maar na het bezoek van Vestager deed hij dat niet – waarschijnlijk omdat hij geen blije boodschap te verkondigen had.

Meer betaalmethoden voor apps

Ondertussen speelt er veel meer. Apple moet ontwikkelaars toestaan om gebruikers te wijzen op betaalmogelijkheden buiten de App Store om, terwijl het daarnaast gemakkelijker moet worden om betaalsystemen van derden te gebruiken. De DMA zal waarschijnlijk ook grote impact hebben op de werking van veel andere Apple-diensten in Europa. Dit heeft ermee te maken dat Apple wordt gezien als poortwachter voor dergelijke diensten.

Sinds de DMA in de EU werd aangenomen, was al duidelijk dat de App Store in zijn huidige vorm niet meer in Europa kan worden aangeboden. De vraag was alleen of Apple de aanpassingen wereldwijd zou doorvoeren of alleen in de EU. De EU App Store zal waarschijnlijk talloze waarschuwingen gaan bevatten, om te voorkomen dat gebruikers daadwerkelijk via third party-aanbieders apps gaan downloaden. Mogelijk gaat de EU App Store als voorbeeld dienen voor toekomstige App Stores in andere landen. In de VS, Japan en andere landen wordt ook onderzoek gedaan naar de werkwijze van Apple, die de concurrentie zou kunnen belemmeren. Dit kan leiden tot soortgelijke aanpassingen, ook buiten de EU.