Digital Services Act: 19 platformen

We wisten al dat de Digital Services Act eraan zat te komen, maar de EU had eerder nog niet bekendgemaakt welke technologieplatformen als ‘groot’ worden beschouwd. De verwachting was wel dat Apple eronder zou vallen met de App Store, maar er zitten ook wat verrassingen bij zoals de Duitse kledingwinkel Zalando, de hotelsite Booking.com en de koopjessite AliExpress. Al deze diensten hebben meer dan 45 miljoen actieve gebruikers in de EU, gebaseerd op de situatie op 17 februari 2023. Vijf technologieplatformen zijn in handen van Google, namelijk YouTube, Google Search, Google Play (appwinkel), Google Maps en Google Shopping. De Meta-diensten Facebook en Instagram staan ook op de lijst, net als Amazon’s online winkel, Microsoft’s Bing zoekmachine, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snapchat en Wikipedia. Apple hoeft met maar één dienst aan de EU-regels te voldoen, namelijk met de App Store.



With great scale comes great responsibility 🇪🇺 Extra #DSA obligations as of 25 August for: AliExpress

Amazon Store

AppStore

Bing

Booking

Facebook

Google Maps

Google Play

Google Search

Google Shopping

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Snapchat

TikTok

Twitter

Wikipedia

YouTube

Zalando pic.twitter.com/CVmDuzkKe9 — Thierry Breton (@ThierryBreton) April 25, 2023

Deze 19 grote online platformen en zoekmachines moeten voldoen aan de nieuwe online contentregels die op 25 augustus 2023 in gaan. Dat heeft Eurocommissaris Thierry Breton gemeld. De wet moet zorgen dat inwoners van de EU beter online zijn beschermd, onder andere tegen het opbouwen van profielen en het tonen van gepersonaliseerde reclames. Zoekopdrachten en bezoeken aan websites zorgen ervoor dat jouw voorkeuren bekend worden bij deze bedrijven. Als de DSA ingaat mogen bedrijven deze persoonlijke voorkeuren van gebruikers niet meer gebruiken voor dergelijke reclames. Het gaat onder andere om religie, etniciteit, politieke en seksuele voorkeuren. Minderjarigen mogen helemaal geen persoonlijke reclames meer te zien.

De grote techplatformen zijn ook verplicht om content strenger te bewaken en illegale content te verwijderen. Het gaat bijvoorbeeld om onjuiste informatie en berichten over kindermisbruik, terrorisme en andere ongewenste onderwerpen. Bedrijven moet een plan van aanpak opstellen om illegale content te verwijderen. Veel bedrijven hebben dat al op eigen initiatief al gedaan, maar nu wordt het verplicht. Op 25 augustus moeten de bedrijven hun eerste risicoanalyses en plannen aanleveren, die zullen worden getoetst door de Europese Commissie.

De komende maanden moeten de bedrijven alvast hun werkwijze afstemmen op de Digital Services Act en op 17 november 2024 geldt de wet volledig. EU-lidstaten kunnen dan boetes opleggen bij overtredingen. Elke EU-lidstaat zal daarvoor een coördinator digitale diensten aanwijzen, die onafhankelijk toezicht houdt en de platformen kan beboeten als ze niet aan de DSA voldoen. Boetes kunnen oplopen tot 6 procent van de jaarlijkse omzet van het bedrijf. Naast de Digital Markets Act krijgt Apple ook te maken met de Digital Markets Act, die regels bevat over online poortwachters die een monopolie hebben.