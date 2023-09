Vandaag heeft de EU bekendgemaakt welke platformen en diensten zich moeten houden aan de nieuwe strengere Europese regels onder de Digital Markets Act. Zoals eerder bekendgemaakt gaat het om zes zogenaamde gatekeepers, te weten Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta en Microsoft.



Het gaat om de volgende diensten, apps en platformen die door de EU als groot worden beschouwd:

TikTok (ByteDance)

Facebook (Meta)

Instagram (Meta)

LinkedIn (Microsoft)

Google Maps (Alphabet)

Google Play (Alphabet)

Google Shopping (Alphabet)

Amazon Marketplace (Amazon)

iOS App Store (Apple)

Meta Marketplace (Meta)

Google Ads (Alphabet)

Amazon Ads (Amazon)

Meta Ads (Meta)

Chrome (Alphabet)

Safari (Apple)

Google Android (Alphabet)

iOS (Apple)

Windows PC OS (Microsoft)

WhatsApp (Meta)

Facebook Messenger (Meta)

Google-zoekmachine (Alphabet)

YouTube (Alphabet)

Apple met voldoen aan regels met drie platformen

Uit het lijstje blijkt dat Apple in totaal dus met drie platformen moet voldoen aan de strengere regels. Het gaat dus om iOS als besturingssysteem, de iOS App Store, en de Safari-browser. Voor de App Store betekent dit waarschijnlijk dat Apple haar regels moet versoepelen, waardoor er meer keuze is voor consumenten. Wat de gevolgen zijn voor iOS als besturingssysteem en de Safari-browser, is nog niet helemaal duidelijk. Bedrijven als Apple hebben in ieder geval een half jaar de tijd om te voldoen aan de regels.

iMessage is dus een opvallende afwezige in dit lijstje. Eerder werd iMessage nog door de EU als machtige dienst aangemerkt, maar Apple bestrijdt dit door te stellen dat er minder dan 45 miljoen gebruikers in die EU zijn. Dit aanvechten heeft blijkbaar zijn vruchten afgeworpen. Chatdiensten als WhatsApp en Facebook Messenger, die wel in de lijst staan, moeten straks mogelijk hun apps open stellen. Dan zou je bijvoorbeeld vanaf Signal een berichtje kunnen sturen naar een WhatsApp-gebruiker. De EU zegt wel dat er nog een onderzoek loopt naar of iMessage wel of niet binnen de regels valt, maar voorlopig is dat nog niet het geval.

De EU doet ook nog onderzoek naar iPadOS. Momenteel gelden de regels alleen voor iOS en de iOS App Store, maar Apple heeft natuurlijk ook nog iPadOS en de iPadOS App Store, waar veel overlap is met iOS. Het zou een vreemde situatie zijn wanneer iOS en de iOS App Store wel aan de regels moeten voldoen, maar iPadOS en de iPadOS App Store niet.

Naar Bing, Edge en Microsoft Advertising wordt ook nog onderzoek gedaan. Samsung is inmiddels van de lijst verdwenen, omdat het aangetoond zou hebben dat het niet gekwalificeerd kan worden als gatekeeper. In het persbericht van de EU lees je nog meer over de aankondiging van vandaag.

Los van de Digital Markets Act, is er ook nog de Digital Service Act. Meer daarover lees je in ons eerdere artikel.