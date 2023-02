Waar iedere ontwikkelaar voor de Mac zijn of haar eigen browser mag maken en daarbij zelf mag kiezen welke browserengine de app gebruikt, ligt dat bij de iPhone en iPad een stuk ingewikkelder. Volgens Apple’s eigen App Store-regels moeten browsers namelijk altijd gebruikmaken van WebKit, de door Apple ontwikkelde browserengine. Een browserengine is zeg maar de motor waarop een internetbrowser draait. Google en Mozilla hebben elk hun eigen browserengines ontwikkeld, maar voor Chrome en Firefox op iOS geldt dat niet. Deze werken allebei met WebKit. Dat levert beperkingen voor de browsers op, omdat ze alleen maar qua design en functies verschillen van Safari. Maar deze beperking is binnenkort mogelijk verleden tijd.



Meer browserengines op iPhone en iPad: verandering lijkt op komst

Apple ligt de afgelopen jaren bij diverse (overheids)instanties onder een vergrootglas. De kritiek komt vaak op hetzelfde neer: Apple heeft teveel macht en misbruikt deze macht om anderen dwars te zitten. Of je het hier nu mee eens bent of niet, een feit is dat Apple beperkingen oplegt aan browsermakers doordat zij altijd verplicht WebKit moeten gebruiken. En dat terwijl sommige andere browserengines soms betere prestaties leveren en de nieuwste standaarden ondersteunen. Meerdere bronnen zeggen dat Apple langzamerhand toewerkt naar het schrappen van de WebKit-regel, onder andere vanwege de Digital Markets Act in Europa. Wanneer Apple de regel laat vallen en ontwikkelaars de vrijheid geven die ze graag zien, is nog niet duidelijk. Mogelijk komt dit als onderdeel van iOS 17, maar Apple zou ook al eerder de deuren kunnen openen, bijvoorbeeld in iOS 16.4.

Bijna een jaar geleden hebben ontwikkelaars van webbrowsers zich verenigd in de Open Web Advocacy en gezamenlijk hun klachten laten blijken over de huidige situatie wat betreft browsers op de iPhone en iPad. Het lijkt er dus op dat ze eindelijk gehoord worden en dat er binnenkort veranderingen op de planning staan. Twee makers lijken al de nodige voorbereidingen te hebben getroffen.

Google en Mozilla werken aan nieuwe browsers

Google blijkt intern al een tijdje druk bezig te zijn met het overzetten van Blink, de engine van Google Chrome, naar de iPhone en iPad. Er zijn aanwijzingen in de code gevonden die erop wijzen dat er flinke vorderingen zitten in de eigen browser van Google voor iOS. Blink wordt op de desktop niet alleen gebruikt door Google Chrome, maar ook door Microsoft Edge en Opera. Als Blink straks echt beschikbaar komt op iOS en iPadOS, betekent het dat veel browsers daar hun voordeel uit willen halen.

Tegelijkertijd lijkt ook Mozilla niet stil te zitten. De ontwikkelaars bij Mozilla zouden al een tijdje aan het experimenteren zijn met Gecko op iOS. Gecko is de browserengine van Firefox. In oktober 2022 werd er een issue gepost op GitHub, een groot bekend ontwikkelaarsplatform, met betrekking tot de code van Firefox voor iOS, waar ook verwijzingen in zaten naar GeckoView, een soort schil voor de Gecko-engine.

Het is opmerkelijk dat twee partijen tegelijkertijd werken om hun eigen browserengine naar de iPhone en iPad te brengen, terwijl dit onder de huidige Apple-regels niet toegestaan is. Het lijkt er dus op dat beide partijen meer weten dan nu officieel bekend is of dat ze simpelweg voorsorteren op het moment dat Apple de regel laat varen. Volgens bronnen bij The Register is Apple in ieder geval het WebKit-team flink aan het versterken, omdat Apple de hete adem van andere browsers in de nek zou voelen. Safari ligt de afgelopen jaren steeds vaker achter wat betreft ondersteuning van webstandaarden ten opzichte van Chrome en Firefox. Momenteel heeft dat dus ook gevolgen voor andere browsers op iOS die WebKit moeten gebruiken. Maar met het openstellen voor de regels zou hier een einde aan komen, met meer diversiteit in browsersupport als gevolg.