Amazon gaat Fire TV ook in Nederland beschikbaar stellen. De internationale versie van de Fire TV Stick maakt het mogelijk. Deze is voorzien van een Nederlands startscherm, maar spraakopdrachten moet je nog in het Engels doen.

Amazon Fire TV Stick in Nederland

Helaas betekent de introductie van Amazon’s Fire TV in Nederland niet dat Alexa nu ook opeens Nederlands verstaat. Alle spraakopdrachten moet je nog steeds in het Engels doen, maar de Fire TV Stick is wel voorzien van een Nederlandstalig startscherm om toegang te krijgen tot de inhoud, aanbevelingen en instellingen. Je kunt via deze tv-stick kijken naar Netflix, Prime Video, Disney+ en lokale favorieten als KIJK, NLZIET, Ziggo GO TV, Discovery+ en JUKE. Voor deze afzonderlijke diensten heb je wel een abonnement nodig. De KPN iTV-app ontbreekt echter en ook voor T-Mobile TV Anywhere grijp je mis.



Amazon gaat twee streamingsticks uitbrengen: de Full HD-versie voor streaming media en de Fire TV Stick 4K Max voor maximaal beeld. Beide werken met Alexa en hebben speciale aan/uit- en volumeknoppen om je tv te bedienen. De tv moet hier wel geschikt voor zijn. Wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen Fire TV-apparaten in omloop. Je krijgt via Fire TV ook toegang tot duizenden apps, Alexa skills en kanalen, films en tv-afleveringen. Met Alexa Voice Remote kun je inhoud zoeken en starten via Engelstalige stembediening.

Amazon Fire TV: verkrijgbaarheid en prijzen

Je kunt beide sticks vanaf vandaag in pre-order bestellen en ze worden vanaf 17 november geleverd.

De Fire TV Stick kost €39,99 en is de goedkoopste uitvoering. Deze kan 1080p Full HD streamen bij 60 fps en is compatibel met HDR-content. Deze werkt met dualband wifi op 5GHz netwerken en biedt alleen Dolby Atmos-ondersteuning voor een meeslepend geluid. Dolby Vision en andere beeldverfraaiende technieken zitten er niet op.

De Fire TV Stick 4K Max kost €64,99 en biedt ondersteuning voor Dolby Vision, Dolby Atmos, 4K UHD, HDR en HDR10+. Net als bij de Apple TV moet je televisie wel geschikt zijn voor Dolby Vision en Dolby Atmos om er iets aan te hebben. Dit is de eerste Fire TV-stick met WiFi 6-ondersteuning. Met Live View Picture-in-Picture kun je via je Ring-videodeurbel gluren wie er voor de deur staat, terwijl je verder kijkt naar je tv-serie.

Fire TV-startscherm in het Nederlands

Beide sticks hebben een persoonlijk startscherm in het Nederland, met de mogelijkheid om je favoriete apps vast te zetten, zodat je ze snel kunt starten. Je kunt met App Peeks de inhoud van Netflix en Prime Video verkennen, content zoeken en profielen aanmaken voor een persoonlijke ervaring. Dit kan voor 6 personen in een huishouden. Zij krijgen daarna aanbevelingen op maat en hebben een eigen kijkgeschiedenis, kijklijsten, voorkeuren en meer. Als je iets met je stem wilt bedienen moet je opdrachten geven als “Alexa, find action movies”, “Alexa, fast forward” of “Alexa, play The Boys on Prime Video”.

Amazon is overigens ook bezig met het ontwikkelen van eigen tv’s, die AirPlay 2 en HomeKit zullen ondersteunen. De kans dat deze televisies snel naar Nederland zullen komen is niet zo groot.

Update: Apple’s TV-app ontbreekt

“De Apple TV-app is nu overal”, meldt Apple op de website, gevolgd door een lange lijst aan Fire TV-apparaten. Helaas werkt dit op talloze Fire TV-producten, maar niet op de internationale edities van de Fire TV Sticks die nu naar Nederland komen. Fire TV was een goedkope manier geweest om TV+ te kijken als je geen Apple TV hebt. Maar helaas gaat dit niet werken. Ook ontbreken de tv-apps van aanbieders KPN en T-Mobile.

Verschillen tussen Amazon Fire TV 4K Stick en Apple TV

Gezien de prijs zal de Amazon Fire TV Stick vooral concurreren met de Google Chromecast tv-sticks, die al langer in Nederland te koop zijn en rond de veertig euro kosten. In beide gevallen steek je een apparaatje achterin je tv. Apple TV is een wat breder platform met apps, games en de mogelijkheid om als Woning-hub te gebruiken voor HomeKit. Er zit dus meer functionaliteit in, maar de prijs ligt ook een stuk hoger.

Hier zijn de belangrijkste verschillen met de 4K Max-versie van de Fire TV Stick:

Uiterlijk

De Apple TV is een tv-kastje dat je onder het toestel zet, terwijl je alles vanaf de bank bedient met de Siri Remote of via een app. Je kunt de Apple TV met een flexibele kabel aansluiten en opbergen in een kastje onder de tv. Hij meet 10 x 10 cm en is 3,5 cm hoog en weegt bijna een halve kilo.

De Fire TV Stick 4K is ook 10 cm lang, maar ziet eruit als een oversized usb-stick. Je steekt deze in een HDMI-poort van de tv. Dit moet wel een zijwaarts geplaatste HDMI-poort zijn, tenzij je veel ruimte achter de tv hebt. Er zit eventueel een HDMI-extender in de doos, voor als je andere HDMI-poorten al bezet zijn. Verder heb je een stroomaansluiting nodig, dus er loopt altijd een kabeltje. Hij weegt iets meer dan 50 gram.

Functies

De Apple TV kan 4K, HDR, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos en meer afspelen, maar geen HDR10+. De Amazon Fire TV Stick 4K Max kan dat wel: die kan alle vier formaten afspelen: HDR10, HDR10+, HLG en Dolby Vision.

Beide bieden Dolby Atmos voor een goed geluid.

Apps

Op het gebied van apps is Apple duidelijk de winnaar. Elke denkbare streamingdienst is wel als app beschikbaar en eventueel kun je extra apps en games toevoegen. Op beide vind je apps van Disney+, Prime Video en meer. Op beide kun je VLC en Plex gebruiken, als je zelf een filmbibliotheek hebt. Daarnaast kun je op beide Spotify gebruiken, maar voor Tidal en Deezer zul je misgrijpen op de TV-stick van Amazon. De Apple TV heeft verder ook nog Apple Music en Apple TV+ als streamingdiensten, terwijl de Fire TV-varianten die naar Nederland komen dat niet hebben.

Je zou de Fire TV dus vooral kunnen zien als een oudere generatie Apple TV zonder App Store, waarop een beperkt aantal diensten beschikbaar was.

Bediening

De Apple TV heeft voor Apple-gebruikers het meest vertrouwde menu met icoontjes. Je kunt ook via Siri met je stem bedienen, in het Nederlands. Daarbij heb je ook handige extra’s, bijvoorbeeld “Wat zei hij ook alweer?” De Amazon Video-app is ook erg overzichtelijk, maar stembediening moet je in het Engels doen. Bij beide apparaten krijg je een fysieke afstandsbediening met knoppen. Universeel zoeken is op beide apparaten niet aanwezig, maar je kunt wel content van bijvoorbeeld Netflix vinden. Daarbij moet je oppassen dat je niet op Amazon voor een film betaalt, die op Netflix gratis te kijken is.

Gaat het uitsluitend om toegang tot tv-diensten, dan is de Amazon Fire TV-stick een goede oplossing. Maar waarschijnlijk zitten de meeste tv-diensten die je nodig hebt ook al op je smart-tv. De Apple TV heeft meer te bieden maar is ook een stuk duurder.

Bekijken:

Bekijk ook Apple TV-app: dit moet je weten over Apple's TV-app De TV-app is een app waarmee je naar films en series kunt kijken. Je vindt er de Originals van Apple TV+ de eigen streaming videodienst van Apple. Daarnaast vind je er iTunes-films en content van andere diensten. Welke opties heeft de TV-app en wat kun je ermee?