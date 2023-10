Hierdoor is het mogelijk om Alexa te vragen om podcasts vanuit de Apple Podcasts-app af te spelen. Door je Apple ID te koppelen in de Alexa-app blijven de podcasts gesynchroniseerd tussen je Apple- en ondersteunende Alexa-apparaten. Zo kun je een aflevering met Alexa starten of hervatten. Ook is het mogelijk om in de Alexa-app in te stellen dat alle podcasts voortaan via Apple Podcasts moeten worden afgespeeld.

Het werkt op de Amazon Echo-speakers die in Nederland te koop zijn en op de Amazon Fire TV-sticks. In alle gevallen gaat het om de internationale edities van deze producten.

Een goedkope Amazon-speaker: de Echo Pop

Zo koppel je Apple Podcasts met Amazon Alexa

Open de Amazon Alexa-app en druk op het tabblad ‘More’ onderin het scherm. Druk op Settings. Scroll naar beneden en tik op Music & Podcasts. Tik op Link New Sercies > Apple Podcasts. Kies Enable to Use > Settings. Tik op Link Account en verifieer met Face ID, Touch ID of je wachtwoordcode.

Ook kun je de Alexa-skill voor Apple Podcasts inschakelen in de Alexa Skill-store via de website.

Als je een podcast wilt afspelen zul je de opdracht in het Engels moeten geven, aangezien Alexa nog geen Nederlands spreekt. Dit kan dus een tekst zijn als “Alexa, play The Talk Show With John Gruber on Apple Podcasts“. Je kunt Apple Podcasts ook instellen als jouw standaard podcastdienst. Dit regel je in de Alexa-app via Settings > Music & Podcasts > Settings > Default Services > Podcasts > Change.

Een podcast die wij natuurlijk aanraden is onze eigen, maandelijkse iCulture-podcast. Leuk als je abonneert!