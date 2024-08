Amazon Alexa, de assistent van Amazon die te vinden is in diverse Echo-producten, spreekt en verstaat nu eindelijk ook Nederlands. Daardoor kun je gewoon in je eigen taal opdrachten geven aan de assistent.

Voor Siri en de Google Assistent is het inmiddels de normaalste zaak van de wereld, maar de derde van de bekende digitale assistenten sprak tot voor kort nog niet eens Nederlands: Amazon Alexa. En dat terwijl de Amazon Echo-speakers al sinds 2020 officieel in Nederland te koop zijn. Het ging toen echter nog om de internationale versies, waardoor je er Engels tegen moest praten. Maar vanaf nu kun je elke Amazon Echo-speaker ook eindelijk volledig in het Nederlands gebruiken.

Nederlandse Amazon Alexa

Al sinds januari werd er door Amazon gewerkt aan een Nederlandse versie van Alexa, maar nu is deze door iedereen te gebruiken. Alle gebruikelijke taken en opdrachten kun je in het Nederlands geven, zoals het bedienen van je smart home, het starten van timers, alarmen en herinneringen, het afspelen van Nederlandstalige muziek en het streamen van Nederlandse radio en oplezen van nieuws. Het lijkt erop dat alle generaties van de Echo-apparaten nu op Nederlands gezet kunnen worden. Via de app kun je de Nederlandse taal inschakelen. De app zelf zou ook in het Nederlands beschikbaar zijn. Je kunt ook tegen Alexa zeggen “Speak Dutch”, waarna de taal automatisch aangepast wordt.

Bekijk ook Amazon Alexa in Nederland gebruiken: zo werkt het Alexa is de spraakassistent van Amazon. Alexa is ook vanuit Nederland te gebruiken en de bijbehorende Alexa-app is te downloaden via de Belgische en Nederlandse App Store. Maar wat heb je eraan?

Uit de eerste ervaringen (op Tweakers) blijkt dat de kwaliteit van de Nederlandse versie wat teleurstelt, zelfs in vergelijking met Siri en Google Assistent. Siri spreekt al sinds 2015 Nederlands (sinds 2022 op de HomePod), terwijl de Google Assistent sinds 2018 Nederlands begrijpt. Amazon Alexa had dus heel wat in te halen, maar dat lijkt dus wat tegen te vallen. Waar gebruikers ook over klagen, is dat het afspelen van Engelstalige muziek lastiger gaat met de Nederlandse Alexa.

Lees ook onze gids over Amazon Alexa in Nederland gebruiken, om te lezen wat je er allemaal mee kunt. We hebben ook een gids met een overzicht van de Amazon Echo-speakers.