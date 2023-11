De prijs van Amazon Prime gaat in Nederland omhoog. Het gaat om een prijsverhoging van €2,- per maand. Als je toch wil besparen, is er nu ook een jaarabonnement.

De afgelopen tijd zien we regelmatig dat diverse diensten duurder worden. Sinds gisteren is Disney+ in Nederland duurder en onlangs werden ook diensten als Apple TV+ duurder. Vanaf vandaag rekent ook Amazon Prime een hoger maandbedrag, maar wie iets wil besparen kan nu voor het eerst ook een jaarabonnement afsluiten.

Amazon Prime prijsverhoging in Nederland

Vanaf 2 november kost Amazon Prime in Nederland €4,99 per maand. Voorheen was dat nog €2,99 per maand, een prijsverhoging van €2,- dus (zo’n 67%). In 2022 werd er in andere landen in Europa al een prijsverhoging doorgevoerd, maar Nederland zat er toen niet bij. In vergelijking met andere Europese landen is de prijs ondanks de prijsverhoging nog aan de lage kant. In Frankrijk betaal je €6,99 en in Duitsland is dat zelfs €8,99 per maand.

Dankzij Amazon Prime krijg je altijd gratis bezorging en speciale kortingen op geselecteerde producten. Ook is een Amazon Prime-abonnement vereist als je wil profiteren van de kortingen van Prime Day, dat eens in het jaar georganiseerd wordt. Ook met Black Friday zijn er altijd speciale kortingen.

Huidige abonnees betalen vanaf 12 december 2023 de nieuwe prijs van Amazon Prime. Heb je nog geen abonnement, dan geldt de nieuwe prijs vanaf vandaag.

Nu ook een jaarabonnement

Tegelijkertijd met de prijsverhoging, introduceert Amazon in Nederland ook het jaarabonnement. Voor een abonnement van 12 maanden, betaal je dan €49,90 (de prijs van 10 maanden). Het maandbedrag komt dan uit op ongeveer €4,16, waardoor je dus €0,80 per maand bespaart.

Abonneren op Amazon Prime kan via deze link. Je kan daar ook je abonnement omzetten naar een jaarabonnement. Lees ook meer over de voordelen van Amazon Prime in Nederland.