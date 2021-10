De MacBook Pro 2021 heeft een notch voor de camera en meer, met links en rechts ernaast de vernieuwde menubalk. Maar wat als er zoveel in de menubalk staat dat de notch in de weg zit? Dat kan problemen geven, maar er is een instelling om dit te voorkomen.

De MacBook Pro 2021 heeft een geheel nieuw Liquid Retina XDR-display van mini-LED. Apple heeft ervoor gekozen om de schermranden zo dun mogelijk te maken, maar moest daarbij wel rekening houden met de inkeping bovenaan het scherm, ook wel de notch genoemd. Er wordt daardoor een hap uit de menubalk genomen. Eerder was al duidelijk dat de muiscursor achter de notch langs kan gaan, maar hoe zit dat met knoppen in de menubalk? Apps die niet aangepast zijn kunnen content achter de notch tonen. Er is een instelling voor om dit probleem te omzeilen, al zal dit niet bij iedereen in de smaak vallen.



MacBook Pro notch kan knoppen in menubalk in de weg zitten

YouTuber Quinn Nelson liet in een video op Twitter zien hoe apps zich kunnen gedragen. Een voorbeeld dat hij gebruikt is de app iStat Menus, waarmee je allerlei statistieken van je Mac kan bekijken via icoontjes in het rechter deel van de menubalk. De desbetreffende app is nog niet bijgewerkt voor de MacBook Pro en plaatst daardoor sommige icoontjes achter de notch, waardoor ze niet goed zichtbaar zijn. Dit kan dus een probleem geven als je een app gebruikt die heel veel icoontjes in de menubalk toont.

WTF HAHAHAHA HOW IS THIS SHIPPABLE? WHAT IS THIS?! pic.twitter.com/epse3Cv3xF — Quinn Nelson (@SnazzyQ) October 26, 2021

In een tweede video laat hij zien hoe het linker deel van de menubalk met de extra opties reageert op de notch. Daarbij verschijnen de items niet achter de notch, maar er omheen. Nelson merkt op dat de icoontjes aan de rechter kant daardoor plek moeten maken en daardoor verdwijnen, maar dat heeft niks met de notch te maken. Ook op een MacBook zonder notch kunnen icoontjes tijdelijk verdwijnen als een app zoveel menubalk opties heeft dat er geen plek genoeg voor is.

Apple’s oplossing: het gehele display verkleinen

Apple blijkt voor dit soort situaties een oplossing te hebben bedacht. Zoals uitgelegd in een nieuw supportdocument, kun je met de optie Maak passend onder ingebouwde camera ervoor zorgen dat er geen content achter de notch kan verschijnen. Wat de functie doet is simpelweg het complete scherm verkleinen, door niet alleen aan de bovenkant maar ook links en rechts zwarte randen te plaatsen. Het scherm lijkt daardoor meer op dat van de vorige generaties MacBook Pro. Je verliest daardoor wat schermruimte

Good news for notch haters! If you've got an app (or apps) with menus that collide with the notch, just Get Info on the app, and enable "Scale to fit below built-in camera". While the app is running (even in the bg), your display is scaled.#Apple #M1Pro #M1Max #MacBookPro2021 pic.twitter.com/nlGqkFkXAH — Joseph from Sketch (@Jatodaro) October 27, 2021

De optie kun je per app inschakelen, zodat het scherm automatisch aangepast wordt als de app actief is, zelfs op de achtergrond. Alle andere apps die in dezelfde space geopend worden, worden in dit verkleinde scherm getoond totdat je de app waar de optie voor ingeschakeld is helemaal afsluit. Je schakelt het in door de Finder te openen en naar Apps te gaan. Klik dan met je rechter muisknop op een app en kies voor Toon info. Vink dan de optie Maak passend onder ingebouwde camera aan.

Gebruikers zijn niet allemaal even tevreden over de geboden oplossing, omdat dit de resolutieschaal aanpast. Het zou ons daarom niets verbazen als Apple na de feedback van gebruikers naar een meer elegantere oplossing zoekt in een toekomstige update van macOS.