Na een lang gevecht met Apple komt Fortnite eindelijk terug naar de iPhone, maar alleen in de EU-landen. Verder is Epic Games van plan een alternatieve gamewinkel te starten en klaagt CEO Tim Sweeney over Apple's nieuwe maatregelen in de EU.

Fortnite komt terug naar de iPhone, maar er is één voorbehoud: het zal alleen beschikbaar zijn op in de EU-landen. Epic Games kondigde via een bericht op X aan dat de game later dit jaar terugkeert in Europa op iOS, via de Epic Games Store. Britten grijpen echter mis, want zijn horen niet meer bij de EU. Epic Games gaat een eigen gamewinkel openen in de EU-landen, iets wat vanaf iOS 17.4 mogelijk is. Daarmee kan Epic Games zelf games distribueren en kan daarbij 100% van de microtransacties in de games opstrijken. Toch is CEO Tim Sweeney niet blij.

‘Junk fees’

De baas van Epic Games schrijft in een bericht op X:

Het plan van Apple om de nieuwe Europese wet voor digitale markten te dwarsbomen is een sluw, nieuw voorbeeld van Malicious Compliance. Ze dwingen ontwikkelaars om te kiezen tussen de exclusiviteit van de App Store en winkelvoorwaarden die illegaal zullen zijn onder DMA, of om een nieuw, eveneens illegaal concurrentiebeperkend plan te accepteren vol nieuwe ‘junk fees’ voor downloads en nieuwe Apple-belastingen voor betalingen die ze niet verwerken.

Sweeney doelt met ‘junk fees’ op de 10% tot 17% afdracht die ontwikkelaars in de EU voortaan moeten betalen en 50 cent per eerste download voor partijen met meer dan 1 miljoen downloads. Dit is een stuk lager dan de 15% tot 30% die Apple tot nu toe eiste. Toch vindt de CEO het nog steeds buiten proportie.

Fortnite werd in augustus 2020 uit de App Store gehaald. Epic Games klaagde over de hoge kosten die Apple in rekening brengt voor in-app aankopen en probeerde dit te omzeilen. Apple besloot daarop Fortnite uit de App Store te verwijderen en het ontwikkelaarsaccount van Epic Games op te heffen. Sindsdien zijn de twee bedrijven verwikkeld in een juridische strijd, die onlangs in het nadeel van Apple is geëindigd: het bedrijf moet alternatieve betaalmethoden toestaan, ook buiten de EU. Ondertussen ging Epic wel bezig met het terugbrengen van Fortnite via GeForce Now, een gamestreamingdienst. Net nu de regels voor cloudgaming worden versoepeld, dient zich echter een nieuwe mogelijkheid aan: een eigen appstore van Epic.

Epic maakte deze parodie op de 1984-reclamespot van Apple.

Dit is wanneer Fortnite terugkomt op de iPhone

De makers van Fortnite hebben aangekondigd dat de game “later dit jaar” in Europa terugkomt naar de iPhone, via een eigen Epic Games-winkel. Apple heeft overigens nog steeds wat mogelijkheden om de makers dwars te zitten. Zo is er een nieuw notarisatie-proces voor iOS-apps, ook als ze via marktplaatsen van derden worden aangeboden. Daarnaast kan Apple iOS-apps blokkeren als ze malware bevatten. En tenslotte moeten nieuwe marktplaatsen aan allerlei voorwaarden voldoen. Zo moeten ze beschikken over een kredietvoorziening van minimaal 1 miljoen dollar, om meer zekerheid te hebben dat ze aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Van dat bedrag zal Epic niet meteen wakkerliggen: ze verdienen bijna $3 miljoen per dag met Fortnite. Dat Apple bepaalde kredieteisen stelt aan marktplaatsen is ongetwijfeld gedaan om te voorkomen dat iedereen vanuit een zolderkamer een eigen appstore kan beginnen en er vervolgens met een flinke zak geld vandoor gaat.