Hoe bevalt Setapp Mobile, de third party-appwinkel van MacPaw? We hebben de beta getest en vertellen in deze review over onze ervaringen.

De week is SetApp Mobile van start gegaan: een van de eerste third party-appwinkels die je daadwerkelijk in de EU kunt proberen. Het installeren en gebruiken van de apps is alleen niet zo intuïtief als je zou willen… maar dat is precies de bedoeling van Apple. In deze review bespreken we onze ervaringen met SetApp Mobile tijdens het installeren en gebruiken van de apps. Eerder kon je lezen over de stappen voor het installeren van alternatieve appwinkels op de iPhone, waarbij we AltStore als voorbeeld hebben gebruikt.

Het bekende Oekraïense softwarebedrijf MacPaw zit achter Setapp Mobile. Zij brengen al een paar jaar de desktopversie van SetApp – een softwarecollectie voor de Mac – uit, waarbij je een tientje per maand betaalt voor onbeperkt gebruik van ruim 240 apps. Hoeveel SetApp Mobile gaat kosten is nog niet bekendgemaakt, maar het aanbod van apps ligt wel een stuk lager. Na het installeren van de beta troffen we slechts 22 apps aan, die gratis tijdens de betaperiode getest kunnen worden. Iedereen kon zich trouwens aanmelden voor de betaversie van SetApp Mobile en op basis van volgorde word je daarna toegelaten. In eerste instantie verwachten we dat vooral productiviteitsfans ermee bezig gaan en dat het voor doorsnee gebruikers voorlopig nog te veel gedoe is.

Installeren van Setapp Mobile: veel stappen

Voordat je SetApp Mobile kunt installeren zul je de appwinkel moeten installeren. Apple heeft moeite gedaan om dit extra omslachtig te maken. Voordat je de eerste apps op je toestel kunt installeren moet je wel een paar stappen volgen: je maakt een Setapp-account aan op de website van de makers, klikt op een linkje om de Setapp Mobile-app te installeren en moet daarna naar de Instellingen-app gaan om de appwinkel toe te staan. Vervolgens klik je meermaals op meerdere knoppen voordat de app daadwerkelijk geïnstalleerd is.

Wil je vervolgens een app downloaden, dan gaat dit gepaard met nog meer pop-ups en schermen die je waarschuwen dat je een third party-app installeert. Dit is overigens hetzelfde als bij AltStore en het is een bewuste keuze van Apple om te zorgen dat het zo onaantrekkelijk mogelijk wordt gemaakt om alternatieve appwinkels te installeren. Je moet bij elke app toestemming geven en vervolgens duurt het ook nog even voordat de app geactiveerd is. Heb je alle stappen doorlopen, dan heb je de meeste hordes genomen. Je kunt de Setapp Mobile gewoon op je beginscherm zetten, samen met de geïnstalleerde apps.

Setapp Mobile in gebruik

Wij hebben Setapp Mobile getest met een collectie van 22 apps. Toen de appwinkel van start ging waren het er nog een stuk of 12, maar MacPaw is van plan om het aanbod gaandeweg uit te breiden. Als de open beta van Setapp Mobile eind deze zomer officieel van start gaat, zullen er meer dan 30 apps beschikbaar zijn en uiteindelijk moeten het 50 worden. Wat opvalt is dat bij elk icoon in grote letters staat wat je met de app kunt doen, terwijl de naam van de app zelf veel kleiner is weergegeven. Blijkbaar vindt MacPaw vooral de toepassing belangrijk. Op zich is dat een goede keuze voor apps zoals Phazr, Taskheat en Spendient die geen grote naamsbekendheid hebben. Van de andere kant vallen apps die je wel van naam kent, zoals Dropshare en ClearVPN, daardoor wat minder op.

Het aanbod van Setapp Mobile-apps op het moment van testen.

Er zijn nog geen categorieën aanwezig, maar dat is bij de getoonde hoeveelheid apps ook nog niet nodig. Wel was het misschien handiger geweest als er tussenkopjes zoals Productiviteit en Creativiteit waren gebruikt, want nu moet je alle apps handmatig langslopen om te kijken of er wat voor jou bij zit. Ook zitten er nog geen aanbevelingen bij. MacPaw heeft de eigen apps overigens wel prominent bovenaan gezet.

Uiteindelijk wil MacPaw de volgende categorieën gaan aanbieden:

Productiviteit en zakelijke tools

Creatieve software en ontwerpsoftware

Lifestyle en productiviteit

Utility-apps

Gespecialiseerde professionele tools

Wat verder nog opvalt, is dat de apps die Setapp Mobile aanbiedt op geen enkel moment de grenzen van de wetgeving of de regels van Apple proberen op te zoeken. Het zijn geen game-emulators of apps die voorheen niet door het reviewproces zouden komen. De meeste apps die je bij Setapp Mobile vindt, zijn dan ook gewoon in de App Store verkrijgbaar. Het gaat er MacPaw vooral om dat je een kwalitatief goede bundel met apps tot je beschikking hebt voor een vaste prijs en zonder reclame en extra kosten. De focus ligt op apps die je werk productiever maken of waarmee je handige dingen kunt doen. Dat is iets wat we bij de Mac-versie van Setapp al waardeerden: heb je bijvoorbeeld een andere app voor een bepaalde taak (bijvoorbeeld uitgaven beheren of een pdf bewerken), dan weet je dat Setapp altijd wel iets bruikbaars in de collectie heeft zitten. Bij de iPhone-versie van Setapp is dat met zo weinig aanbod nog niet het geval.

MacPaw heeft zoals gezegd nog niet bekendgemaakt hoeveel de bundel gaat kosten, maar het kan onmogelijk meer zijn dan de huidige $10 van de Mac-versie. Uiteindelijk moet het voor ontwikkelaars ook interessant zijn om mee te doen. MacPaw heeft een Apple Arcade-achtig betaalmodel, waarbij gebruikers een vaste prijs betalen en ontwikkelaars een vergoeding ontvangen op basis van daadwerkelijk gebruik. Het zal een lastige afweging zijn of ze dat het liefst bij Apple zelf doen of bij Setapp Mobile. Wil je veel gebruikers bereiken, dan is het toch handiger om in de App Store vindbaar te zijn. Maar heb je een nuttige app met weinig naamsbekendheid, dan kan het handiger zijn om door MacPaw in de spotlight gezet te worden.

Conclusie Setapp Mobile review

Omdat dit een beta is, zullen we nog geen rapportcijfer aan Setapp Mobile uitdelen. Het grootste bezwaar bij deze apps is de moeizame installatie, maar dat kunnen we moeilijk MacPaw aanrekenen. Dit is hoe Apple het gebruik van alternatieve appwinkels zoveel mogelijk wil ontmoedigen. Als je eenmaal de moeite hebt genomen om alle stappen voor de installatie te doorlopen, dan werkt Setapp Mobile vrijwel hetzelfde als de App Store, met apps die je gewoon op je beginscherm kunt zetten en starten. De apps gedragen zich verder hetzelfde als elke andere app die je via de App Store had kunnen downloaden, met twee belangrijke verschillen: geen reclame en geen extra aankopen achteraf.

Aanmelden voor de wachtlijst kan hier. Wil je Setapp op de Mac proberen, dan kan dat via deze link.