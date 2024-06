Toen Apple de eerste paar generaties van de Apple TV op de markt bracht, was het een nogal gesloten systeem. Apple bepaalde zelf welke diensten erop beschikbaar waren, door afspraken met deze diensten te maken. Een App Store waar iedereen zelf apps op kan uitbrengen, was er niet. Een van die partijen die wel een app hadden op de oudere Apple TV’s, was Netflix. Maar aan al het moois komt een eind, want Netflix laat weten dat ze vanaf eind juli stoppen met de app op Apple TV 2 en Apple TV 3.

Netflix-app stopt op Apple TV 2 en 3

Netflix zegt in een e-mail aan gebruikers dat de Netflix-app op de oudere Apple TV’s uit 2010 en 2012 na 31 juli 2024 niet meer werkt. Het gaat dus specifiek om de Apple TV’s waar je niet zelf apps op kan installeren, met het donkergekleurde beginscherm. Officieel noemt Apple deze modellen de Apple TV (2e generatie) en Apple TV (3e generatie). Je moet deze modellen niet verwarren met de Apple TV 4K van de tweede en derde generatie. De Apple TV 4K (evenals de Apple TV HD uit 2015) draait op tvOS en daar blijft de Netflix-app gewoon voor beschikbaar.

Je herkent de Apple TV 2 en Apple TV 3 aan het plattere design en de hele platte en gebogen zilverkleurige afstandsbediening, waar slechts een paar knoppen op zitten. Deze modellen hebben het modelnummer A1378 (Apple TV 2) en A1427 of A1469 (Apple TV 3). Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan ons artikel met Apple TV-modellen.

Ik kan straks geen Netflix meer kijken, wat nu?

Als jij nog dagelijks gebruikmaakte van de Netflix-app op deze oudere Apple TV, dan zul je dus binnenkort naar een alternatief moeten zoeken. Sinds 2019 ondersteunt de Netflix-app geen AirPlay meer, dus dat is helaas geen optie. Je zou via Chromecast vanuit de app op je iPhone of iPad naar je televisie kunnen streamen, maar een meer toekomstbestendigere oplossing is om toch eens te kijken naar een nieuwe Apple TV. Je kunt een nieuwe Apple TV kopen vanaf zo’n €165,-.

Vind je dat toch te duur? Dan kun je ook kijken of jouw televisie of tv-provider een eigen Netflix-app heeft. De meeste smart-tv’s hebben apps voor diverse streamingdiensten en dat geldt ook voor providers als KPN en Ziggo.

