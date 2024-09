iOS 18 biedt allerlei nieuwe functies waar appontwikkelaars gebruik van kunnen maken. Denk aan eigen regelaars voor het Bedieningspaneel in iOS 18 en de gekleurde appiconen. En op de Apple Watch kunnen ontwikkelaars nu gebruik maken van Live Activiteiten. Wat we veel minder zien is ondersteuning voor de nieuwe tabbalk in iPadOS. En terwijl sommige van Apple’s eigen apps deze functies al hebben gekregen, is het nu de beurt voor third party-ontwikkelaars. De App Store stroomt vol met appupdates die speciaal voor iOS 18 zijn uitgebracht. Wij hebben enkele noemenswaardige apps voor je uitgezocht.

Omdat in de App Store miljoenen apps staan, kunnen we onmogelijk alle apps in dit overzicht meenemen die al bijgewerkt zijn. We hebben daarom een selectie gemaakt van enkele populaire apps. Heb je een aanvulling? Noem het in de reacties!