Fortnite komt terug naar de iPhone, maar alleen in de EU

Drie jaar nadat Apple het ontwikkelaarsaccount van Epic Games opschortte, is er goed nieuws voor fans van Fortnite. De game komt terug in de App Store, maar alleen in de EU.

Het is een gevolg van de nieuwe regelgeving in de EU, waardoor Epic een eigen appwinkel mag openen en een eigen betaalmethode mag gebruiken. Apple hief het developeraccount van Epic Games in augustus 2020 op, nadat het bedrijf meerdere App Store-regels had overtreden. Daarna volgde een jarenlange juridische strijd. Apple wilde ook het developeraccount voor de Unreal Engine verwijderen, maar een rechter stak daar een stokje voor. Het zou namelijk schadelijke gevolgen hebben voor gebruikers, omdat veel games afhankelijk zijn van deze engine.

Eigen Epic gamestore

Nu de Digital Markets Act binnenkort van kracht wordt in de EU kan Apple geen voet meer dwars zetten. In een aankondiging zegt Epic Games: “We hebben ons Apple Developer Account ontvangen en beginnen binnenkort met de ontwikkeling van de Epic Games Store op iOS dankzij de nieuwe Digital Markets Act”. Het plan is om in 2024 een eigen marktplaats voor apps te starten. De mobiele Epic Games Store en Fortnite zullen in Europa vanuit Zweden worden geëxploiteerd, waar het bedrijf drie gamestudio’s en meer dan zestig medewerkers heeft. Een exacte datum voor de terugkeer van de game is nog niet genoemd.

Overigens is Epic CEO Tim Sweeney nog steeds niet helemaal tevreden met de gang van zaken. Hij omschrijft Apple’s openstelling voor appwinkels van derden als “nog meer rotzooi” en een “nieuwe horrorshow”. Hij vindt dat Apple op een slinkse manier probeert aan de regels te voldoen, op een manier die eigenlijk kwaadaardig is. Het gevolg van die aanpassingen is dat Apple waarschijnlijk minder geld van ontwikkelaars zal ontvangen, omdat het hen niet langer kan verbieden gebruikers door te sturen naar betalingsoplossingen van derden. Wel hoopt Apple een vergoeding van 50 cent per installatie te kunnen vangen voor apps die goed zijn voor meer dan 1 miljoen installaties per jaar.