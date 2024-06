AirPods 3 vs AirPods Pro 2

De twee meest recente draadloze oordopjes van Apple zijn de nieuwste AirPods 3 uit 2021 en de AirPods Pro uit 2022/2023. Het kan een lastige keuze zijn als je twijfelt tussen de AirPods 3 en de tweede generatie AirPods Pro. Beide oordopjes hebben veel overeenkomsten, maar er zit toch ook een groot verschil in functionaliteit en de prijs. Welke functies krijg je bij de AirPods Pro voor die hogere prijs? En bieden de AirPods 3 nog iets extra’s wat de AirPods Pro niet hebben? We geven je de belangrijkste verschillen en overeenkomsten.

Verschillen AirPods 3 vs AirPods Pro 2

De belangrijkste verschillen zitten hem in acht functies en onderwerpen: van het design en de pasvorm tot speciale audiofuncties en de batterijduur. Deze aspecten zullen voor jou de belangrijkste zijn om voor een bepaald type AirPods te kiezen, zeker als je twijfelt tussen de AirPods 3 en AirPods Pro.

#1 Design en pasvorm

De AirPods Pro zijn zogenaamde in-ear oordopjes. Ze worden geleverd met rubberen oordopjes in drie maten, waardoor ze dieper je oor in gaan dan andere AirPods. Je gehoorgang wordt daardoor ook meer afgesloten, wat de geluidskwaliteit ten goede komt. Maar belangrijker is dat ze anders in je oren zitten en minder snel uitvallen. Door de rubberen oordopjes op de AirPods Pro kun je de pasvorm meer op jouw oren afstemmen, terwijl de gewone AirPods 3 een meer universele vorm hebben.

Let wel op dat de nieuwste AirPods 3 een iets andere vorm hebben dan de eerdere generaties AirPods. Als de gewone AirPods telkens uit je oren vallen, kan het zomaar zijn dat dat bij de AirPods 3 niet meer het geval is (of andersom). Maar er zijn ook gebruikers waarbij in-ear oordopjes juist niet lekker zitten. Wat je prettig vindt, is heel erg persoonlijk. We raden daarom aan om de oordopjes eerst te proberen.

#2 Ruisonderdrukking: AirPods Pro zonderen je af

Wat de AirPods Pro wel hebben, maar de AirPods 3 niet, is actieve ruisonderdrukking. De microfoons in elke AirPod Pro vangen omgevingsgeluid op en filteren dit eruit, zodat je tijdens het luisteren alleen maar de muziek hoort. Een typende collega op kantoor of pratende mensen in de trein zul je niet horen, zodat jij je volledig kunt focussen op de muziek. Ook het in-ear ontwerp draagt bij aan de ruisonderdrukking. In bus en vliegtuig komt de ruisonderdrukking eveneens goed van pas. Het gezoem van de motoren wordt effectief onderdrukt.

Bij de gewone AirPods 3 heb je dat dus niet. De ruisonderdrukking is zonder twijfel één van de belangrijkste redenen om toch voor de AirPods Pro te gaan.

#3 Transparantiemodus: toch je omgeving horen

De tegenhanger van de ruisonderdrukking is de transparantiemodus in de AirPods Pro. Dankzij deze modus hoor je juist meer van je omgeving, zodat je niet helemaal afgezonderd bent. De AirPods Pro pakt stemmen op, waardoor je ook met de AirPods Pro nog een gesprek kunt voeren (hoewel we dat er altijd wat asociaal uit vinden zien). Je kan eenvoudig wisselen tussen de ruisonderdrukking en transparantiemodus, door de sensor in het stokje ingedrukt te houden. De AirPods 3 hebben geen soortgelijke transparantiemodus, al word je door het ontwerp van dit model sowieso al minder buitengesloten van het omgevingsgeluid.

#4 Batterijduur: AirPods Pro scoren net wat beter

Met de AirPods 3 kun je na volledig opladen (met de ruimtelijke audio met hoofdtracking uitgeschakeld) tot 6 uur aan één stuk door luisteren. Bij de AirPods Pro is dat ook tot 6 uur als de ruisonderdrukking en transparantiemodus uit staan. Schakel je op beide de modellen de speciale audiofuncties in, dan kun je 5 uur en 5,5 uur luisteren met respectievelijk de AirPods 3 en AirPods Pro. De batterijduur tijdens het bellen is bij de Pro’s ook wat langer: 4 uur tegenover 4,5 uur. De oplaadcase gaat even lang mee: tot 30 uur.

#5 Huiddetectie in de AirPods 3 voorkomt spontaan muziek afspelen

De sensor voor huiddetectie is een kleine, maar handige toevoeging in de AirPods 3. Deze sensor is verantwoordelijk voor de draagdetectie. Dat betekent dat de muziek stopt als je de AirPods 3 uit je oren haalt. Hoewel de AirPods Pro ook draagdetectie heeft, is er een belangrijk verschil in de sensoren. De AirPods 3 kunnen onderscheid maken tussen huid en andere oppervlakken. Dat betekent dus dat de AirPods 3 niet zomaar begint met afspelen als je ze bijvoorbeeld in je zak stopt. Bij de AirPods Pro kan dat nog wel eens gebeuren, omdat de oortjes dankzij de optische sensoren denken dat ze in je oren zitten.

#6 Gespreksversterking en meer handige functies

Alleen op de AirPods Pro vind je de functie Gespreksversterking (Conversation Boost). De microfoons van de AirPods Pro herkennen waar stemmen vandaan komen en versterken het geluid in je oren. Dat kan in allerlei situaties van pas komen, zoals een druk restaurant of op een feestje. Als je gehoorproblemen hebt, kan deze toegankelijkheidsfunctie goed van pas komen. In de AirPods 3 vind je dit dus niet.

Sinds iOS 17 zijn er meer handige functies bijgekomen op de AirPods Pro 2022 en nieuwer, zoals:

Adaptieve audio

Gepersonaliseerd volume

Gespreksdetectie

Deze functies zijn alleen toegevoegd op de tweede generatie AirPods Pro en niet op de AirPods 3.

#7 Aansluiting: usb-c of Lightning

Kies je voor de nieuwere 2023-versie van de AirPods Pro, dan krijg je een oplaaddoosje met usb-c. Dit kan handig zijn als je voor je iPhone en iPad ook al bent overgestapt naar usb-c, omdat je dan nog maar één kabel nodig hebt. Bij de modellen van de AirPods Pro uit 2022 en eerder is er een Lightning-aansluiting aanwezig en dit geldt ook voor de AirPods 3.

Laad je je AirPods altijd draadloos op (als het doosje daarvoor geschikt is), dan maakt het natuurlijk niets uit. Heb je een MagSafe-oplaaddoosje, dan wordt het opladen nog makkelijker want dan plakt hij magnetisch aan de oplader vast en weet je altijd dat ‘ie goed ligt.

#8 Prijs

De prijs van de AirPods 3 ligt rond de 175 euro. Over het algemeen is de uitvoering met MagSafe-case iets duurder, maar er zijn momenten dat het nauwelijks scheelt. Als je de kans krijgt raden we aan om voor de MagSafe-variant te kiezen, ook als je nu nog geen MagSafe-opladers gebruikt.

Prijzen AirPods 3 (2021)

De prijs van de AirPods Pro ligt iets hoger: je betaalt rond de €230,- voor de uitvoering met MagSafe-case uit 2023. Sommige winkels verkopen ook nog de AirPods Pro uit 2022, die eveneens van de tweede generatie zijn. Maar dit is vrijwel nooit een goede aankoop, omdat winkels een veel te hoge prijs rekenen.

Kijk hier voor de prijs van de AirPods Pro 2022 Prijzen AirPods Pro 2022 met Lightning en MagSafe

Prijzen AirPods Pro 2023 met usb-c en MagSafe

Overeenkomsten AirPods Pro vs AirPods 3

De twee oordopjes hebben ook veel overeenkomsten. Qua design hebben ze allebei korte stokjes en zijn ze alleen in het wit verkrijgbaar. En over de stokjes gesproken: qua bediening gebruiken ze allebei een druksensor. Druk één keer om muziek te pauzeren, druk twee keer om naar het volgende nummer te gaan of druk drie keer om de vorige track opnieuw af te spelen. Er zit wel een klein verschil: in de AirPods 3 kun je de sensor ingedrukt houden om Siri te gebruiken, terwijl je bij de AirPods Pro dan wisselt tussen ruisonderdrukking en transparantiemodus (eventueel kun je dit wijzigen naar Siri, hetzij voor links of rechts). Siri is op beide oortjes ook handsfree te gebruiken met het Hé Siri-commando.

Andere overeenkomsten zijn de zweet- en waterbestendigheid (IPX4), verbinding via Bluetooth 5.0, de H1-chip en het automatisch wisselen tussen apparaten. Ook ondersteunen beide modellen afspelen in ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking, waardoor het geluid altijd van de goede kant af komt. Zelfs als je je hoofd draait. Tot slot gebruik je op beide modellen dezelfde zoekfuncties van iOS 15 dankzij de verbeterde Zoek mijn-app. Handig als je ze kwijtraakt.

Conclusie AirPods 3 vs AirPods Pro

Welke van deze twee AirPods-modellen het beste bij jou past, is vooral afhankelijk van maar een paar factoren: het design en de pasvorm en de geluidskwaliteit. Vind jij in-ear oordopjes lekkerder zitten omdat alle andere oordopjes altijd uit je oren vallen of simpelweg niet lekker zitten, dan moet je zonder twijfel de AirPods Pro hebben.

Dat geldt ook andersom: sommige gebruikers hebben een hekel aan in-ear oordopjes, waardoor de AirPods 3 juist de betere keuze zijn. Als geluidskwaliteit voor jou extra belangrijk is, of als je bijvoorbeeld ongestoord ergens wil kunnen werken, dan zijn de AirPods Pro met ruisonderdrukking waarschijnlijk de betere keuze. Je wordt dan helemaal ondergedompeld in de muziek of in de film, zonder dat je last hebt van omgevingsgeluid.

Daarentegen profiteer je bij de AirPods 3 van een langere batterijduur, waardoor ze weer wat meer geschikt zijn als je vaak langer onderweg bent of meer sport. Een ander voordeel is dat de AirPods 3 wat goedkoper zijn. Kijk je naar de adviesprijs dan is het verschil ongeveer €80,-, hoewel je de AirPods Pro vaak ook voor een veel lager bedrag online kan vinden. Dat maakt het prijsverschil dan meteen een stuk kleiner.

Ga de AirPods 3 kopen als…

…de universele pasvorm voor jou prettiger zit dan in-ear oordopjes.

…de meest uitgebreide standaard AirPods voor de laagste prijs wil.

…vaak langere periodes achter elkaar luistert. De langere batterijduur kan dan het verschil maken.

De AirPods 3 zijn te bestellen bij Apple voor een prijs vanaf €199,-. Bekijk ook de AirPods bij andere winkels:

Ga de AirPods Pro kopen als…

…je liever in-ear oordopjes wil.

…je ongestoord wil luisteren zonder last te hebben van omgevingsgeluid. De ruisonderdrukking komt dan goed van pas.

…je slechthorend bent. De functie Gespreksversterking is voor jou gemaakt.

Bekijken → AirPods Pro: €279,- bij Apple

Prijzen AirPods Pro 2023 met usb-c en MagSafe