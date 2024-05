De ontwikkelaars van Vivaldi en Opera hebben geluk: zij hebben ontwikkelaars in de Europese Economische Ruimte en lopen daardoor niet tegen problemen aan. Maar voor bedrijven die ontwikkelaars in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zwiterland, India of andere landen hebben ingeschakeld, lopen vast. The Register sprak met meerdere ontwikkelaars die stellen dat Apple verplicht stelt dat ontwikkelaars van alternatieve browser engines fysiek in de EU zitten. Sinds iOS 17.4 is het toegestaan om Apple’s WebKit-engine links te laten liggen en een eigen engine te gebruiken, maar het aanbod zal beperkt blijven als Apple alleen ontwikkelaars uit de EU toestaat.

Mozilla en Google zijn beide gevestigd in Mountain View, Californië. Zij zullen ontwikkelaars in de EU moeten inschakelen of hun eigen ontwikkelaars tijdelijk in de EU moeten vestigen om aan browsers op basis van de eigen engine te kunnen werken. Voor kleinere browsermakers is het nog maar de vraag of ze die moeite gaan nemen. Zelf kan Apple de Safari-browser met WebKit-engine volledig vanuit de VS ontwikkelen en testen en dat levert een oneerlijk speelveld op.

Beperkingen voor browsermakers

Volgens de ontwikkelaars is dit de manier waarop Apple aan de Europese DMA-wetgeving probeert te voldoen. Apple gebruikt geofencing om vast te stellen dat de browserontwikkelaars fysiek in de EU zijn. Via een emulator lukt het wel om een browser te bouwen, maar is het lastig om de browser vervolgens te testen. “Deze eis voegt een extra barrière toe voor iedereen die van plan is om een browser met een alternatieve engine te ontwikkelen en te ondersteunen voor Europese gebruikers”, aldus The Register.

Hoewel ontwikkelaars de iPhone Simulator kunnen gebruiken om hun apps op een Mac te testen, voordat ze in de App Store worden uitgebracht, zijn er bepaalde functies die je alleen op een echt toestel kunt testen. En als een gebruiker een bug rapporteert, is het lastig om deze te vinden, als de browser niet op een echte iPhone geïnstalleerd is. De eisen die Apple nu stelt, zullen ontwikkelaars ontmoedigen, denken de betrokkenen. “Apple is niet serieus bezig met het ondersteunen van webbrowser- of engine-keuze op iOS,” zei Google Chrome VP Parisa Tabriz in februari. Een andere beperking is dat de alternatieve browser engines voorlopig niet op de iPad gebruikt mogen worden. Later dit jaar zal dat veranderen.

Mogelijk gaat Apple de regels nog bijstellen. De Europese Commissie heeft al aangekondigd dat ze niet tevreden zijn met de manier waarop Apple de nieuwe wet heeft geïnterpreteerd en de kans is groot dat dit vanuit de EU nog verder wordt bijgestuurd. Ontwikkelaars van Mozilla klaagden dat Apple vereist dat ze hun app-versies voor de EU en de rest van de wereld volledig onafhankelijk van elkaar ontwikkelen en onderhouden, wat een bijna ondoenlijke hoeveelheid extra werk betekent.