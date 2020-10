Xbox-games streamen naar iPhone en iPad

Sinds september konden betatesters van de Xbox-app al hun Xbox One-games streamen. Je kunt daarmee op afstand spelen vanaf je console, gameclips en screenshots delen en een partychat met vrienden starten op verschillende apparaten. Deze nieuwe mogelijkheid om te streamen werkt anders dan de Microsoft xCloud-service, die je nog niet op de iPhone en iPad kunt gebruiken. Dat heeft te maken met beperkingen bij Apple.



Met xCloud kun je direct games streamen van de Microsoft-servers, maar dat is volgens Apple niet toegestaan. Elke individuele game moet volgens de regels van Apple ook in de App Store staan, zoals nu bij Apple Arcade het geval is. Voor Microsoft is dat ondoenlijk, maar toch heeft het bedrijf zich voorgenomen om xCloud naar de iPhone te brengen.

Direct streamen vanaf Xbox

Bij deze nieuwe streamingoptie vanaf de Xbox werkt het anders: daarbij verbind je je Apple-device met je Xbox gameconsole. Dit werkt op een soortgelijke manier als de PS4 Remote Play-app die Sony al aanbiedt op de iPhone en iPad. Ook daarmee kun je je games via Wi-Fi streamen vanaf je console naar je mobiele device.

Je hoeft er echter niet voor thuis te blijven: de streamingfunctie van de Xbox-app werkt ook buitenshuis. Zo kun je onderweg of als je bij mensen op bezoek bent je games streamen. Je hebt daarvoor een Xbox One of een Xbox Series X/S nodig. Verder is een 5 GHz Wi-Fi-verbinding of een 4G/5G-dataverbinding nodig van minimaal 10 Mbps. Elke game die je op de Xbox hebt geïnstalleerd is geschikt om te streamen, met uitzondering van oudere titels van de originele Xbox of de Xbox 360.