AirTag: eerste teardown staat online

Vandaag arriveren de eerste AirTags bij gelukkige klanten. Geen wonder dat er naast heel veel uitpakvideo’s ook al een eerste teardown-video te zien is. Deze laat zien hoe de speaker werkt en wat er verder nog te zien is. Het Japanse YouTube-kanaal Haruki maakte een 14 minuten durende teardown-video. Wat we al wisten is dat je heel gemakkelijk de batterij kunt vervangen: je drukt met twee vingers op het metalen gedeelte en maakt dan een ronddraaiende beweging. Je ziet dan de CR2032-batterij, een knoopcel die in elke supermarkt wel te vinden is. Maar wat zit er verder nog in? Dat laat de video zien.



Nada je de batterij hebt weggehaald kijk je tegen de plastic binnenkant aan, die je vrij gemakkelijk kunt openen met puntig gereedschap zoals een pincet. Alle onderdelen zoals de U1-chip en Bluetooth zijn geïntegreerd in een compact schijfje. Vooral interessant is om te zien hoe de speaker werkt. Er zijn geen speakergaatjes, maar de behuizing zelf doet dienst als een soort klankkast. Het lijkt erop dat de spoel in het midden daar een cruciale rol bij speelt. De motor die met de spoel verbonden is gaat trillen en de plastic behuizing versterkt het geluid dat vervolgens wordt geproduceerd.

Wat ook bijzonder is, is dat je de AirTag open kunt halen om de batterij te verwisselen, maar dat het accessoire tegelijk erg waterbestendig is. Hij kan tot 30 minuten in 1 meter diep water liggen.

Wil je er ook eentje hebben en heb je niet meegedaan aan de AirTag pre-order? Geen nood. Je kunt ook nu nog gewoon je AirTag bestellen en op korte termijn laten bezorgen, ook bij andere winkels.