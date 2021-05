Een expert in de rechtszaak tussen Epic Games en Apple heeft documenten gevonden waaruit blijkt dat Apple in het fiscale jaar 2018 een operationele winstmarge van 77,8% haalde met de App Store. In 2019 was dat 74,9%. Daaruit zou blijken dat de App Store extreem winstgevend voor Apple is.

App Store maakt ruime winst

De cijfers zijn afkomstig van financieel onderzoeker Ned Barnes die namens gameontwikkelaar Epic getuigt in de rechtszaak tegen Apple. Barnes heeft de cijfers achterhaald via documenten van Apple’s eigen financiële analisten. De marges komen overeen met zijn eigen berekeningen, die rond de 79,6% uitkwamen voor beide jaren. Apple claimt echter dat er niet te berekenen is hoeveel winst er met de App Store wordt gemaakt. Inzet van het geschil is of Apple terecht 30 procent afsnoept van de App Store-inkomsten om de kosten van het platform te dekken, of dat dit een exorbitant percentage is. Voor kleine ontwikkelaars rekent Apple inmiddels 15 procent, maar voor grote bedrijven zoals Epic geldt nog steeds 30 procent. Apple’s eigen apps hoeven dat percentage niet af te dragen en daardoor ontstaat oneerlijke concurrentie.



Apple: ‘Kosten verbonden aan App Store’

Epic wilde een eigen betaalmethode in de games invoeren, om onder de App Store -heffingen uit te komen, maar daar stak Apple een stokje voor door games zoals Fortnite te verwijderen. De percentages zouden nodig zijn om de App Store kostendekkend te maken: Apple moet niet alleen het platform technisch in de lucht houden, maar belooft ook apps te controleren op malware en andere verrassingen. De kosten daarvan liggen echter relatief laag ten opzichte van de inkomsten, claimt onderzoeker Ned Barnes. Apple noemt de berekeningen van Barnes onjuist en is van plan ze te weerleggen.

In de VS loopt nu een rechtszaak en bij de Europese Commissie heeft Epic ook een klacht ingediend. De EC was al bezig met een onderzoek naar Apple en concludeerde vrijdag dat er sprake is van overtreding van Europese concurrentieregels. Brussel gaat daarom maatregelen nemen tegen Apple.

Bekijk ook EU concludeert: 'Apple overtreedt Europese concurrentieregels' EU-topvrouw Margrethe Vestager heeft bekendgemaakt dat Apple de Europese concurrentieregels overtreedt. Dat is de conclusie na een uitgebreid onderzoek. Het draait om oneerlijke concurrentie ten opzichte van bedrijven als Spotify.

Nu uit cijfers van Barnes blijkt dat de App Store wel eens extreem winstgevend voor Apple zou kunnen zijn, kan dat tot meer claims en onderzoeken leiden. Apple’s winstmarge ligt normaal rond de 40 procent, wat ook al heel behoorlijk is. Voor de digitale winkel zou het nu echter gaan om bijna het dubbele, rond de 80 procent. Barnes zegt ook interne documenten in handen te hebben gekregen waaruit blijkt dat Apple in het fiscale jaar 2020 ook winst- en verlies-schattingen maakte voor de App Store. Dit zou al jarenlang gebeuren, ook al in de jaren 2013 tot en met 2015.

Apple gaat de cijfers waarschijnlijk gebruiken om de rechtbank te overtuigen dat de percentages die Apple vraagt bovenmatig zijn. Dat Fortnite nu niet meer in de App Store staat is geen big deal voor Epic, zo blijkt uit andere cijfers die tijdens deze rechtszaak boven tafel zijn gekomen. Zo bleek Fortnite voor iOS maar goed voor 7% van de inkomsten van Epic, terwijl Sony’s PlayStation op 46,8% zit.