Apple probeert minder afhankelijk te worden van China en dat lijkt aardig te lukken. Eén op de zeven iPhones wordt inmiddels in India gefabriceerd. Het afgelopen jaar is behoorlijk voortgang geboekt.

Dat meldt Bloomberg op basis van ingewijden. Apple wil al jaren zijn afhankelijkheid van China als productiecentrum van de wereld verminderen. Tijdens de covidpandemie werd die noodzaak nog eens extra duidelijk: het stilleggen van fabrieken zou Apple naar schatting een miljard dollar per week hebben gekost. Daarnaast is er toenemende politieke spanning tussen de VS en China. Als gevolg daarvan mogen Amerikaanse bedrijven geen Chinese netwerkapparatuur gebruiken en omgekeerd ontmoedigt de Chinese regering haar burgers om iPhones te kopen. India lijkt dan een goed alternatief: het wil vrienden blijven met alle grote wereldmachten en een behoorlijk deel van de bevolking spreekt Engels.

Er speelt nog iets anders mee: India is één van de snelle groeimarkten als het om iPhones gaat. Maar om eigen retailwinkels in het land te mogen openen, moest Apple voldoen aan diverse voorwaarden. Eén daarvan is dat een significant percentage van de verkochte producten in India zelf wordt gefabriceerd. Dat is inmiddels gelukt: in januari 2023 begon Foxconn gelijktijdig met de productie van iPhone 15-modellen in China én India. Bij de iPhone 14-modellen liep India nog twee maanden achter op China door onvoorziene omstandigheden, maar inmiddels lijkt de productie in India goed op de rails te zijn. In het fiscale jaar 2024 werd voor 14 miljard dollar aan iPhones geassembleerd in India. Dit is 14% oftewel één op zeven van de totale productie.

Bekijk ook 'Apple gestart met iPhone 15 proefproductie' Apple-partner Foxconn is begonnen met de eerste fase van de iPhone 15-productie. Er zal een proefproductie worden gedraaid, een fase die bekend staat onder de naam NPI (New Product Introduction).

In 2027 komt de helft van de iPhones uit India

Volgens analisten zal in 2025 een kwart van alle iPhones in India worden gemaakt (een percentage dat nog eens werd bevestigd door de Indiase handelsminister Shri Piyush Goyal) en in 2027 gaat het zelfs om de helft van alle iPhones. In India vindt vooral assemblage plaats, verdeeld over drie leveranciers: 67% wordt gedaan door Foxconn, 17% door Pegatron en 14% door Wistron/Tata. Tata zou plannen hebben om de fabriek van Pegatron over te nemen, waardoor Apple met nog maar twee bedrijven te maken heeft.

India heeft nog maar sinds 2020 toegang tot de online Apple Store en de eerste twee Apple Stores in Mumbai en New Delhi volgden begin 2023.

Ondertussen probeert Apple ook de bevolking enthousiast te maken en is van plan om duizenden woningen te bouwen voor het personeel. Volgens de Indiase publicatie Business Standard heeft Apple in de afgelopen tweeënhalfjaar 150.000 nieuwe banen gecreëerd. Voor deze werknemers wordt een nieuw onderkomen gebouwd, met name voor vrouwelijke werknemers die lang moeten pendelen naar hun werk. Apple-toeleveranciers Foxconn, Tata en Salcomp hebben meer dan 78.000 appartementen huizen gepland. Apple bemoeit zich wel vaker met dergelijke huisvestingsprojecten, bijvoorbeeld na een natuurramp of als er chronisch gebrek is aan huisvesting, zoals in de eigen staat Californië.