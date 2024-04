Uit nieuw Nederlands onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlandse weggebruikers zijn of haar mobiel achter het stuur gebruikt. Dat is een stijging van bijna 10 procent ten opzichte van zes jaar geleden.

De laatste jaren heeft de Nederlandse overheid diverse campagnes opgezet om het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur tegen te gaan. Denk aan de MONO-campagne, als onderdeel van Kom veilig Thuis. Maar dit lijkt nog niet echt zijn vruchten te hebben afgeworpen. Het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek (SWOV) heeft in opdracht van verzekeraar Interpolis onderzoek gedaan naar het telefoongebruik achter het stuur. Dit onderzoek wordt elke twee jaar uitgevoerd en uit de nieuwste cijfers blijkt dat er sprake is van een stijging van bijna 10 procent in telefoongebruik achter het stuur, zo meldt het AD. In totaal gebruikt 75 procent van de verkeersdeelnemers wel eens zijn of haar telefoon achter het stuur, zowel in de auto als op de fiets.

Stijging telefoongebruik in de auto en op de fiets

In 2023 werden er bijna 200.000 automobilisten en fietsers bekeurd voor bellen in het verkeer. Sinds 1 juli 2019 is het ook verboden om op de fiets je telefoon te gebruiken en kun je daar ook voor beboet worden. Ook het aantal boetes is gestegen met 10 procent. Ondanks de stijging van de boetes (sinds 1 maart 2024 betaal je €420,- voor je telefoon achter het stuur in plaats van €380,-), blijft het daadwerkelijke gebruik van de telefoon achter het stuur dus stijgen.

Maar wat doen de telefoongebruikers achter het stuur dan allemaal? Bij automobilisten gebruikt een of de vijf de telefoon om online te vergaderen tijdens het autorijden. Zelfs games spelen gebeurt tijdens het rijden: bij automobilisten is dit 11 procent en dat is bijna vier keer meer dan zes jaar geleden. Foto’s maken tijdens het rijden gebeurt ook, bij een kwart van de autobestuurders.

Bij fietsers zien we soortgelijke cijfers uit dit onderzoek: een op de acht fietsers speelt spelletjes tijdens het rijden en een op de drie fietsers maakt ook foto’s tijdens het fietsen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat beginnende automobilisten tussen de 18 en 24 jaar het vaakst de telefoon achter het stuur gebruiken. De stijging in het percentage betekent overigens niet dat mensen de telefoon altijd maar achter het stuur gebruiken. Het onderzoek heeft zich vooral gericht op wie wel eens de telefoon gebruikt. Ook is niet onderzocht hoeveel ongelukken er gebeuren als gevolg van telefoongebruik achter het stuur.

iPhone heeft diverse functies tegen gebruik telefoon in de auto

Voor wie het lastig vindt om de telefoon nooit in de auto te gebruiken, heeft de iPhone meerdere functies om te voorkomen dat jij je iPhone beetpakt terwijl je aan het rijden bent. Met de functie Niet storen tijdens het autorijden worden meldingen stilgehouden zodra je met Bluetooth met de auto verbonden bent of de iPhone merkt dat je met een bepaalde snelheid beweegt. Met iMessage kun je dan zelfs een automatisch bericht laten versturen waarin staat dat je in de auto zit.

Bekijk ook Niet Storen tijdens autorijden inschakelen met de Autorijden-focus Met Niet storen tijdens het autorijden en de Autorijden-focus ga je veilig de weg op. De functie blokkeert meldingen, zodat je je ogen op de weg houdt. Lees hier hoe de functie werkt, hoe je het kunt in- en uitschakelen en welke mensen je nog wel kunnen bereiken.

Ook Siri en CarPlay zorgen ervoor dat je voor bellen en versturen van berichten je ogen toch op de weg kan blijven houden. CarPlay komt ook van pas voor het starten van de navigatie en het opvolgen van instructies, omdat een groter scherm van je autoradio meer overzicht voor een snelle blik geeft dan het kleinere iPhone-scherm.