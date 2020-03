EU wil ‘recht op reparatie’ voor smartphones

'Right to repair' is in de VS al een erg actieve beweging, die voor elkaar probeert te krijgen dat mensen hun apparaten makkelijker zelf kunnen repareren. Nu heeft ook de Europese Unie plannen in die richting, met een 'recht op reparatie' van smartphones.

‘Recht op reparatie’ voor smartphones

Een actieplan van de EU moet ervoor gaan zorgen dat we onze iPhones en en andere smartphones makkelijker kunnen repareren. De circulaire economie moet gestimuleerd worden, vind de EU-commissie in een voorstel dat dinsdag officieel gepresenteerd gaat worden. Consumenten moeten op die manier een sterkere positie krijgen ten opzichte van fabrikanten. Het consumentenrecht zou herschreven moeten worden, met onder andere het recht op reparatie. De nadruk ligt daarbij op communicatie- en computerapparatuur, zoals smartphones. Een concreet wetsvoorstel zou al in het vierde kwartaal van dit jaar klaar moeten zijn.



De wet moet zorgen voor meer duurzame consumptie en moet verhinderen dat elektronische apparatuur zo wordt gemaakt, dat ze nauwelijks nog te repareren zijn. Reparatiebedrijven zijn over het algemeen tevreden met de repareerbaarheid van iPhones, maar vinden uiteraard dat er nog wel wat te verbeteren is. Zo zou Apple bij het ontwerpen van iPhones nog meer rekening kunnen houden met recycling en hergebruik van onderdelen.

Ondertussen is de EU ook bezig met plannen om één oplader voor alle smartphones in te voeren. Dit zou op 1 juli al in moeten gaan. Maar Europa wil nog een stap verder gaan. Tot nu toe worden afgedankte elektronische apparaten maar in 35 procent van de gevallen gerecycled in de EU-landen. Goedkope productie in lagelonenlanden zorgt er vaak voor dat het goedkoper is om een nieuw apparaat aan te schaffen, dan een bestaand apparaat te laten repareren in een EU-land, waar de lonen veel hoger liggen. Verder speelt mee dat sommige elektronische apparaten vaak zo gemaakt zijn, dat ze helemaal niet te repareren zijn.