Apple is regelmatig in het nieuws omdat de AirTag wordt gebruikt om iemand stiekem te volgen. Er komen nieuwe maatregelen, maar eigenlijk doet Apple het niet eens zo slecht. Concurrenten doen minder om stalking te voorkomen.

Apple onder het vergrootglas

Apple is niet altijd de eerste, maar als er een nieuw product wordt uitgebracht staat het wel volop in de schijnwerpers. Zo ook bij de AirTag: toen Apple al in het persbericht liet weten dat er alles aan was gedaan om ongewenste tracking te voorkomen, kwam die functie onder een vergrootglas te liggen. Er werden vraagtekens bij gezet en al snel verschenen de eerste verhalen van mensen die met een AirTag waren gevolgd door een ex, of waarbij was geprobeerd om een dure auto afhandig te maken. Toch kan dat met andere trackers ook, zo blijkt uit een test van de New York Times.



GPS-tracker: nauwkeurig maar duur

De krant onderzocht de AirTag, Tile en een standaard GPS-tracker en concludeerd dat Apple’s preventiemaatregelen echt het verst gaan. De verslaggever plaatste de drie trackers met toestemming tussen de spullen van haar man, om te volgen hoe nauwkeurig ze zijn bewegingen zou kunnen volgen en welke hij als eerste zou ontdekken.

De GPS-tracker was een prijzige oplossing: de LandAirSea GPS kost op zich al $30 bij Amazon, maar je hebt ook een mobiel abonnement nodig om locatie-updates te ontvangen. De goedkoopste optie (elke 3 minuten een update) kostte $20 per maand, de duurste (elke 3 seconden een update) was $50 per maand. De bijbehorende app kan waarschuwen wanneer de tracker beweegt en heeft een afspeelfunctie om te kijken welke route er is afgelegd. Het bedrijf zegt rond de 15.000 trackers per maand te verkopen en krijgt zo’n 30 dagvaardingen per jaar om de eigenaar van een kwaadaardige tracker te achterhalen.

De AirTag en Tile bleken minder nauwkeurig hun realtime locatie door te geven, in een redelijk dunbevolkte regio. Je bent namelijk afhankelijk van andere apparaten om de locatie door te geven. De privacyfuncties van de AirTag werkten redelijk goed: na twee uur kreeg de man een melding over een meereizend apparaat. Hij kon de AirTag alleen niet vinden en na een paar pogingen om met zijn telefoon contact te leggen raakte hij gefrustreerd.

Tile: geen melding bij stalking

De Tile gaf helemaal geen waarschuwing. Ook daarbij moeten andere devices meehelpen om de locatie door te geven, maar er zijn relatief weinig mensen met een Tile (ca. 40 miljoen) in vergelijking met Apple-devices (1,8 miljard).

Tile heeft gezegd dat ze een app gaan uitbrengen om ongewenste tracking te voorkomen. Navraag bij de fabrikant leverde op, dat Tile is ontworpen om dingen terug te vinden, niet om mensen te tracken. Doe je dat toch, dan kan er een permanente verbanning van Tile dreigen. Bij Apple gaan ze een stap verder: dat bedrijf dreigt je persoonlijke gegevens door te geven aan de wetshandhavers als blijkt dat je opzettelijk iemand met een AirTag hebt zitten.

In het artikel van New York Times lees je meer. De conclusie is dat de AirTag qua privacy het beste is, om je voor ongewenste tracking te waarschuwen. Terugvinden is nog een hele klus, maar daar gaat Apple iets aan doen.

Een losse AirTag koop je voor €35,- bij Apple, maar elders ben je vaak goedkoper uit.