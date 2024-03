Het Australische Canva wordt gezien als een unicorn, een bedrijf dat in tien jaar tijd razendsnel is gegroeid. Ze profiteerden daarbij van de opkomst van smartphones en de populariteit onder jongeren, die op zoek waren naar mooie graphics voor sociale media. Serif is veel traditioneler: het bedrijf werd in 1987 opgericht in de Engelse stad Nottingham en verkocht aanvankelijk nog software in dozen. Toch wist Serif ook een snelle groei door te maken met de Affinity-producten, die een concurrent zijn voor de veel duurdere fotobewerkingpakketten en andere creatieve software van Adobe. Serif heeft momenteel 90 mensen in dienst. Met de overname is de jacht op Adobe nu echt geopend.

3 miljoen vs 175 miljoen gebruikers

Adobe is marktleider als het gaat om software voor grafische professionals, maar de producten zijn ook erg duur. Met Affinity kan Canva een goedkopere bundel software aanbieden, met ongeveer dezelfde functionaliteit. De producten Affinity Design, Affinity Photo en Affinity Publisher worden wereldwijd door ongeveer drie miljoen mensen gebruikt, waaronder veel professionele ontwerpers. De overnamekosten bedragen “enkele honderden miljoenen ponden”, aldus Canva-medeoprichter en Chief Operating Officer Cliff Obrecht in een interview met Bloomberg. De Australische startup zelf wordt gewaardeerd op 26 miljard dollar en heeft 175 miljoen gebruikers in 190 landen.

Canva noemt zichzelf “het enige alles-in-één platform voor visuele communicatie ter wereld” en is vooral sterk in ontwerpsoftware, bedoeld voor kenniswerkers zonder designopleiding. Zo kun je aan de hand van sjablonen een saleskit, poster, presentatie of Instagram-story in elkaar draaien die er gelikt uitziet, zonder dat je een designer hoeft in te huren. De software is geschikt voor elk niveau en voor een breed aantal toepassingen. Canva is gratis online te gebruiken en heeft een simpele drag-and-drop interface voor presentaties, social media-afbeeldingen, kledingbedrukking en dergelijke. Daarnaast heb je keuze uit heel veel lettertypes, stockfoto’s, illustraties en dergelijke.

Nu visuele communicatie steeds belangrijker wordt, wil Canva ook professionals aanspreken. Dat kan met Affinity, waarmee designers zelf hun ontwerpen en sjablonen kunnen maken. Denk daarbij aan complexe afbeeldingen met meerdere lagen, technische diagrammen, illustraties en mockups, de layout van tijdschriften en meer.

Affinity-software blijft gewoon bestaan

Bij overnames is het vaak de vraag of de software nog wel alle aandacht krijgt. In dit geval lijkt het gunstig uit te pakken voor gebruikers van Affinity. Canva wil blijven investeren in de Affinity-suite om te zorgen dat het aantal professionele gebruikers groeit. Eerder nam Canva ook al andere Europese bedrijven over, waaronder Flourish (2022), Kaleido (2021), Smartmockups (2021), Pexels (2019) en Pixabay (2019). Canva heeft sinds 2023 een Europees hoofdkwartier in Londen.

Ben je geen ontwerper en zoek je alleen maar een goedkoper alternatief voor Adobe Photoshop, dan zou je ook eens naar Photomator voor Mac kunnen kijken.