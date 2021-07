Het gaat om officiële tashangers voor de AirTag in de kleuren capriblauw, citrusroze en Meyer lemon-geel. De twee eerstgenoemde zijn gemaakt van siliconen, terwijl de gele variant van echt leer is gemaakt. Ze zijn (nog) niet verkrijgbaar via de Apple Store, maar alleen via de Amerikaanse Amazon-website voor respectievelijk $29 en $39. Waarschijnlijk gaan ze later ook wel in de normale Apple Store in de verkoop. Amazon meldt dat ze “in stock soon” zullen zijn, met levering in augustus. Het is nog niet eerder voorgekomen dat Apple nieuwe producten het eerst via Amazon wereldkundig heeft gemaakt, dus het zou kunnen gaan om een foutje. Eerder lekten deze nieuwe kleuren uit via eBay.



Op 13 juli bracht Apple nog nieuwe kleuren voor de leren sleutelhangers en de leren tashanger uit, in de kleuren California Poppy-geel en bosgroen. Dat gebeurde gelijktijdig met de aankondiging van de MagSafe Battery Pack

Hier vind je de sleutelhangers:

AirTag leren sleutelhanger in California Poppy-geel: 39 euro

AirTag leren sleutelhanger in bosgroen: 39 euro

En de tashangers vind je hier:

AirTag leren tashanger in California Poppy-geel: 45 euro

AirTag leren tashanger in bosgroen: 45 euro

De nu bij Amazon verschenen kleuren zijn op zich niet nieuw: Apple had al langer hoesjes en Apple Watch-bandjes in de kleuren capriblauw en citrusroze. Meyer lemon-geel is echter een kleur die we niet zo heel vaak zien. Apple gebruikte het jaren terug voor een lederen loop-band voor de Apple Watch en voor een lederen hoesje voor de iPhone 11, maar daarna niet meer.

De nieuwe kleuren zijn ook bij andere online retailers te vinden, met een levertijd in augustus of september. Tot het volgende grote event in september worden er nog maar weinig nieuwe producten van Apple verwacht, dus het is goed mogelijk dat Apple ze stilletjes toevoegt aan het assortiment, ook in de eigen online Apple Store.

