Al sinds 2007 wordt ieder jaar de iPhone Photography Awards gehouden. Dit is een wereldwijde wedstrijd waarin fotografen met een iPhone (of iPad) hun mooiste foto’s in verschillende categorieën kunnen laten meedingen voor de hoofdprijs. De enige voorwaarden zijn dat de foto’s niet eerder gepubliceerd mogen zijn en ook niet nabewerkt zijn via een bewerkingsprogramma op de mac of pc. Vandaag maakt de organisatie de winnaars van de iPhone Photography Awards 2021 bekend.



Winnaars iPhone Photography Awards 2021

De hoofdprijs gaat dit jaar naar de Hongaarse fotojournalist Istvan Kerekes. De foto heeft de titel Transylvanian Shepherds en is gemaakt met een iPhone 7, een toestel wat alweer bijna vijf jaar oud is. Op de foto zien we twee herders met lammetjes, met op de achtergrond een industrieel landschap.



Foto credits: Istvan Kerekes. Gemaakt met iPhone 7.

De fotograaf van het jaar is Sharan Shetty uit India, die met de iPhone X een prachtige zwart-wit foto gemaakt heeft van een man met zijn paard in een uitgestrekte omgeving. De foto is gemaakt in Azerbeidzjan.



Foto credits: Sharan Shetty. Gemaakt met iPhone X.

De tweede plaats voor fotograaf van het jaar is voor Dan Liu uit China met een foto van het natuurlandschap in China. De omgeving heeft veel weg van de maan, vandaar de titel van de foto (‘Een wandeling op mars’). Deze foto is gemaakt met de iPhone 11 Pro Max.



Foto credits: Dan Liu. Gemaakt met iPhone 11 Pro Max.

Twee Nederlandse winnaars

In twee verschillende categorieën hebben ook Nederlandse fotografen de eerste prijs gepakt. Laila Bakker maakte een zwart-wit foto van een baardagaam met haar iPhone 11 Pro Max. De foto is gemaakt in Neiuwerkerk aan den IJssel en won de eerste plek in de categorie dieren.



Foto credits: Laila Bakker. Gemaakt met iPhone 11 Pro Max.

De andere eerste plaats is voor Claire Droppert met een typisch Nederlands plaatje: een weiland met water en windmolens. Zij won de eerste prijs in de categorie zonsondergang. De foto van Kinderdijk is eveneens genomen met een iPhone 11 Pro Max.



Foto credits: Claire Droppert. Gemaakt met iPhone 11 Pro Max.

Alle foto’s worden blind beoordeeld door een onafhankelijke jury. Apple is niet verbonden aan deze jaarlijkse wedstrijd, waar dit jaar dus alweer de 14 editie van gehouden is. Ben je benieuwd naar alle overige winnaars? Op de website van de organisatie vind je alle prijswinnaars.