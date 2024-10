Apple vroeg ons om de nieuwe gehoorfuncties alvast te testen. AirPods van 279 euro als gehoorapparaat? Dat klinkt natuurlijk te mooi om waar te zijn. Het zou dan ook naïef zijn om te denken dat mensen met flinke gehoorschade voortaan hun oplossing in de Apple Store kunnen halen. Maar het is wél een mooie ontwikkeling en het werkt (tot op zekere hoogte) best goed. Gebruik als gehoorapparaat is één van de nieuwe gehoorfuncties van de AirPods Pro 2 die in september 2024 werden aangekondigd. Ook kun je met de AirPods Pro 2 een gehoortest doen.

Omdat het artikel gaandeweg steeds langer is geworden, hier een korte conclusie. De geluidskwaliteit is goed, maar kan niet tippen aan een professioneel gehoorapparaat, doe meer (door de audicien uitgevoerde) handmatige afstelfuncties heeft. Het is dan ook vooral geschikt voor mensen die nog niet aan een echt gehoorapparaat toe zijn, of voor erbij.

Een derde aangekondigde functie krijgen we voorlopig niet en dat is de nieuwe functie voor gehoorbescherming. Om onduidelijke redenen komt die functie voorlopig alleen in de VS en Canada beschikbaar. Mogelijk volgt Europa op een later moment.

Hoe dan ook: wij konden nu alvast aan de slag gaan met de nieuwe gehoorfuncties en moesten daarvoor de publieke beta en een configuratieprofiel installeren. Apple heeft aangegeven dat de gehoorfuncties voor de AirPods Pro 2 “volgende week” beschikbaar komen, dus in de week van 28 oktober. We vermoeden dat dit gewoon samenvalt met de release van iOS 18.1.

AirPods als gehoorapparaat, willen mensen dat?

Toen we onze proefpersoon (geen AirPods-gebruiker, maar wel recent een gehoorapparaat gekregen) confronteerden met het idee dat je voortaan je AirPods Pro hiervoor kunt gebruiken, kregen we toch wel een vreemde blik. Bij gehoorapparaten wordt altijd geprobeerd om ze zo onzichtbaar mogelijk te maken, maar AirPods zijn duidelijk aanwezig. Bovendien maakt het een wat asociale indruk als je constant met oortjes in loopt en bijvoorbeeld aan de kassa iets wilt afrekenen. Denkt de andere persoon dat je ondertussen muziek aan het luisteren bent, waardoor er geen normaal gesprek te voeren valt? Apple zal dus nog wat moeite moeten doen om deze toepassing op brede schaal geaccepteerd te krijgen.

Zelf kijk ik ook altijd wat fronsend als ik groepjes vrienden zie rondlopen met oortjes in. Misschien delen ze de audio van hun AirPods en luisteren ze allemaal naar hetzelfde. Maar het ziet er toch uit alsof continu muziek belangrijker is dan aanspreekbaar zijn voor je vrienden.

Toch is het een fascinerende ontwikkeling – en we zullen het binnenkort steeds vaker gaan zien. De Amerikaanse FCC heeft namelijk verplicht gesteld dat alle smartphones binnen 24 maanden met gehoorapparaten kunnen werken. Dit is vooral bedoeld om te zorgen dat smartphonemakers voortaan standaard Bluetooth-varianten gebruiken, zodat ze goed samenwerken met gehoorapparaten. Bij Apple is dit al jarenlang goed geregeld, maar bij goedkope smartphones kan het nog wel eens tegenvallen.

Gehoorfuncties voor iPhone en AirPods Pro 2

De gehoorapparaatfunctie die we hier bespreken is uiteraard van een heel andere orde. Het zal nog wel even duren voordat de FCC makers van oordopjes verplicht stelt dat ze ook als gehoorapparaat te gebruiken zijn. Apple heeft op dit moment nog een voorsprong. En het werkt alleen op iPhones die geschikt zijn voor iOS 18.x in combinatie met de AirPods Pro 2.

De gehoorapparaatfunctie is een volledig op software gebaseerde medische toepassing en dat wil zeggen dat Apple er goedkeuring voor heeft gekregen. De functie is bedoeld om geluid te versterken voor personen van 18 jaar of ouder met lichte tot matige slechthorendheid. Apple heeft gekozen voor een ‘self-fitting’-aanpak, wat inhoudt dat je de functie zelf afstemt op je gehoorbehoeften, zonder hulp van een hoorzorgprofessional. Het is dan ook bedoeld als zelfzorghulpmiddel. Ben je jonger dan 18 jaar en heb je gehoorproblemen, dan raadt Apple aan om een (KNO-)arts te raadplegen.

Niet voor kinderen: de gehoorfunctie van de AirPods.

Hoe weet je nu of je licht tot matig gehoorverlies hebt? Apple hanteert hiervoor de volgende richtlijnen:

Je hebt moeite om op rumoerige plekken mensen te verstaan.

Je vindt het lastig om gesprekken in groepen te volgen.

Je hebt moeite om mensen met wie je belt te verstaan.

Luisteren maakt je moe.

Je moet het geluid van de tv of de radio harder zetten om het te verstaan en andere mensen klagen dat het geluid te hard is.

Apple erkent dat sommige mensen met gehoorverlies onvoldoende baat hebben bij de gehoorapparaatfunctie. In dat geval kun je beter de hulp van een professional inroepen. Dit geldt bijvoorbeeld in deze gevallen:

Je kunt zelfs in een rustige ruimte mensen niet verstaan.

Je hoort harde geluiden niet goed. Je hoort bijvoorbeeld geen luide muziek, elektrisch gereedschap, motoren of andere lawaaierige dingen.

Ook bij aangeboren afwijkingen aan je oor, duizeligheid of piep- en bromtonen in je oor kun je beter naar een arts gaan dan met deze gehoorapparaatfunctie gaan experimenteren.

Bekijk ook Je AirPods Pro is straks een gehoorapparaat: deze functies komen eraan Je AirPods Pro worden een gehoorapparaat dankzij een aankomende software-update voor de tweede generatie. Er komen drie functies die je gehoor beschermen, inzicht geven in gehoorverlies en je dingen helpen beter te horen.

Gehoortest met de AirPods Pro 2

Voordat je weet of je gehoorverlies hebt zul je eerst een gehoortest moeten doen. Winkels zoals Specsavers en Pearl adverteren met een dergelijke test, maar het is natuurlijk wel zo fijn als je het gewoon thuis kunt doen. Dat kon al met diverse apps om je gehoor te testen, maar het zit nu ook standaard in iOS 18.1. Je kunt via Instellingen > AirPods van… > Gehoorassistentie de gehoortest starten, zodra de update uit is.

Wij moesten eerst nog een profiel installeren, maar dat hoeft vanaf iOS 18.1 niet meer.

Voor wie nog geen AirPods gewend is, krijg je eerst instructies hoe je de AirPods moet plaatsen. Daarnaast krijg je het advies om in een rustige omgeving te gaan zitten.

Stappen om de gehoortest te doorlopen.

Vervolgens krijg je de gebruikelijke piepjes te horen. Dat kost je ongeveer 5 minuten per oor. De geluiden sterven langzaam weg en de kunst is om ook de heel zachte tonen nog te horen. Dit is vergelijkbaar met het maken van een audiogram, zoals je met de eerder genoemde apps.

Verdere instructies voor het uitvoeren van de AirPods-gehoortest.

De classificatie van de testresultaten is gebaseerd op het Four-Frequency Pure Tone Average (4PTA). Dat is het gemiddelde van de gehoordrempels bij vier frequenties: 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz en 4 kHz. Het volledige audiogram, met waarden bij elk van de gemeten gehoordrempels (250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz, 6 kHz en 8 kHz), kan worden bekeken door op Toon details te tikken. Het audiogram wordt ook bewaard in de categorie ‘Gehoor’ van de Gezondheid-app. De AirPods kunnen nu aa nde hand van de metingen het geluid van de AirPods aanpassen als je de Transparantiemodus inschakelt.

Uitslag van de gehoortest: ik laat hier mijn eigen uitslag zien, met goed resultaat.

De tabel hieronder laat de verschillende classificaties van gehoorverlies, gebaseerd op richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), en de bijbehorende 4PTA-waarden:

Classificatie 4PTA-waarden Weinig tot geen gehoorverlies tot 25 dB HL Licht gehoorverlies 26-40 dB HL Matig gehoorverlies 41-60 dB HL Ernstig gehoorverlies 61-80 dB HL Zeer ernstig gehoorverlies boven 80 dB HL

Klinkt het net zo goed als een gehoorapparaat?

Heb je eenmaal de gehoortest doorlopen, dan kunnen de AirPods voortaan rekening houden met de uitslag en bepaalde geluiden versterken en/of beter afstemmen op je specifieke gehoor. Dit doe je door de functie Gehoorassistentie in te schakelen bij Instellingen > AirPods van… Dit werkt alleen als er een aanpassing nodig is op basis van de gehoortest. Heb je weinig tot geen gehoorverlies, dan zullen de standaardinstellingen blijven gelden.

Of de AirPods ook qua geluid net zo goed zijn als een professioneel gehoorapparaat? Tja, dat is een lastige kwestie aangezien er erg veel merken en prijsklasses zijn. Een gehoorapparaat wordt in de winkel afgesteld op je gehoor, terwijl de gehoorfunctie van de AirPods meer is bedoeld om zelf mee te experimenteren, zodat het beter klinkt. Op basis van n=1 vind ik het moeilijk om daar stellige uitspraken over te doen. Apple heeft de gehoorfunctie gevalideerd in een klinisch onderzoek met 202 deelnemers maar dat is natuurlijk geen onafhankelijk onderzoek.

Mijn proefpersoon merkte dat gesprekken wel wat beter te volgen waren dankzij de AirPods (ten opzichte van geen AirPods dragen), maar dat de specifieke afstelling voor hoge en lage tonen bij een professionele gehoorapparaten beter is. Dit kun je alleen niet zelf doen. Via de app van het gehoorapparaat kun je alleen het volume aanpassen (dit zou bij sommige gehoorapparaaatmerken uitgebreider kunnen zijn). Een audicien of audioloog zal ook rekening houden met je levensstijl en communicatiebehoeften: iemand met een druk sociaal leven zal een andere afstemming nodig hebben dan oma die eenmaal per week bezoek krijgt van de thuiszorg.

Over oma’s gesproken: er heerst nu een stigma over gehoorapparaten, vooral bij jongere mensen. Als je gehoor niet zo best is, kan er een drempel zijn om naar een audiciën te gaan om je gehoor eens te laten doormeten. De AirPods verlagen de drempel om een gehoortest te doen en als daar een alarmerende uitslag uit komt, ben je hopelijk ook sneller geneigd om er iets aan te doen.

Mijn proefpersoon ziet de AirPods Pro niet als een oplossing voor mensen die al een professioneel gehoorapparaat hebben. De geluidskwaliteit is weliswaar goed, maar de afstemming qua geluidsverwerking en -versterking gaat bij een professioneel gehoorapparaat een stuk verder. De proefpersoon vindt het ook prettig dat je daarbij persoonlijke begeleiding krijgt, maar dat is uiteraard persoonlijk. Aan die begeleiding hangt uiteraard ook een prijskaartje aan (een van de redenen waarom de apparaten zo duur zijn), maar dat wordt in de basisverzekering voor 75% vergoed. In de VS is de situatie heel anders, waardoor het voor sommige mensen financieel niet haalbaar kan zijn om een gehoorapparaat aan te laten meten. Voor veel gebruikers zullen de gehoorapparaatfuncties van de AirPods te algemeen zijn en niet hetzelfde niveau bieden qua geluidsweergave en draagcomfort.

In twee situaties kan het toch van pas komen. Ten eerste als je heel lichte gehoorschade hebt en in sommige situaties wat extra hulp nodig hebt om anderen te verstaan. En ten tweede in noodgevallen, als je bijvoorbeeld je gehoorapparaat niet kunt vinden of ‘s nachts even snel een AirPod in je oor hangt om beter te kunnen luisteren, omdat je gestommel in huis denkt te horen.

Voor mensen die de hele dag hun AirPods dragen kan het ook handig zijn, omdat je dingen net iets beter hoort.

Conclusie: AirPods geschikt als gehoorapparaat?

In mijn geval was het gehoor goed, maar bij mijn proefpersoon is sprake van een licht gehoorverlies. Zij zou vanaf nu de AirPods als gehoorapparaat kunnen gebruiken. Alleen is het maar de vraag of dat gaat gebeuren. Zoals al eerder gezegd: mensen met een gehoorapparaat zullen er toch aan moeten wennen om iets te dragen dat heel erg opvalt. Bovendien zul je moeten wennen aan de korte gebruiksduur. Die is bij de AirPods Pro maar 6 uur. Met 5 minuten opladen kun je weer een uur verder, dus je zult regelmatig een stiltemomentje moeten zoeken, waarbij je niet goed aanspreekbaar bent. Om volledig op te laden zul je de AirPods een uur lang in het doosje moeten doen. Dat ziet mijn proefpersoon niet zitten. Het zal dus een afweging worden: voortaan rondlopen met hippe oortjes die tegelijk dienstdoen als gehoorapparaat, waarbij niemand vermoed dat je een gehoorprobleem hebt, of toch maar een traditioneel gehoorapparaat gebruiken dat je (hoe klein ook) toch nog vaak wel wel ziet zitten.

De AirPods Pro hebben al functies zoals Live luisteren en gespreksversterking waarmee je beter in staat bent om gesprekken te verstaan. In feite is de gehoorapparaatfunctie een verlengstuk hiervan, waardoor gesprekken helderder en duidelijker klinken. Ook was er al de mogelijkheid om de AirPods af te stemmen op jouw gehoor door enkele audiosamples te beluisteren. Het lijkt erop dat Apple gaandeweg meerdere gehoorfuncties heeft ontwikkeld en nu zover is dat ze het als medisch hulpmiddel kunnen presenteren.

Bekijk ook Gespreksversterking voor AirPods Pro: zo kun je gesprekken beter verstaan Je kunt AirPods Pro gebruiken om iemand beter te verstaan. Het is een nieuwe functie genaamd ‘Gespreksversterking’. In deze tip lees je hoe het werkt.