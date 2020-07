Apple is van plan om in de tweede helft van 2021 de tweede generatie AirPods Pro uit te brengen. Volgens bronnen verschijnen er volgend jaar in totaal twee nieuwe AirPods-modellen.

In 2019 bracht Apple twee nieuwe modellen van de AirPods uit: de standaard AirPods en de geavanceerdere AirPods Pro. Dit jaar lijkt het stil te worden rondom de populaire draadloze oordopjes. Wil je graag nieuwe AirPods kopen maar wil je daarvoor wachten op een nieuw model? Dan moet je nog even geduld hebben tot 2021.



‘AirPods Pro 2 in 2021’

Digitimes meldt op basis van bronnen bij de productieketen dat Inventec Appliances in Vietnam zich gaat voorbereiden op de productie. De huidige AirPods Pro wordt geproduceerd door Luxshare en GoerTek, die ook elk een deel van de productie van de AirPods Pro 2 voor hun rekening nemen. Maar voordat de daadwerkelijke productie van start gaat, zijn we wel een jaar verder. De planning is voor nu dat de AirPods Pro 2 in de tweede helft van 2021 verschijnen, dus mogelijk pas in het najaar. Hou er wel rekening mee dat dit altijd nog kan wijzigen. Bovendien zit Digitimes er regelmatig naast als het gaat om de releasetiming van nieuwe producten.

Wat er allemaal nieuw is in deze tweede generatie AirPods Pro, is nog onduidelijk. Mogelijk krijgt dit model een nieuwe H-chip, voor bijvoorbeeld een langere accuduur en betere verbinding. Aan het design zal Apple vermoedelijk niet al teveel sleutelen.

Naast een nieuwe generatie AirPods Pro, werkt Apple volgens bronnen ook aan de AirPods 3. Dit is een nieuwe versie van de standaard AirPods, die mogelijk hetzelfde kleinere design krijgt als de AirPods Pro. Ming-Chi Kuo voorspelde afgelopen juni dat deze volgende generatie standaard AirPods ergens in de eerste helft van 2021 verschijnen. 2021 lijkt dus een herhaling te worden van 2019: in het voorjaar nieuwe standaard AirPods en in het najaar de nieuwe AirPods Pro.

Dit jaar kun je nog wel rekenen op nieuwe functies voor je AirPods dankzij iOS 14. Zo krijgen de AirPods Pro ondersteuning voor ruimtelijke audio, gaat het wisselen tussen apparaten makkelijker en kun je audio van de Apple TV delen met twee sets AirPods. In ons eerdere artikel lees je wat er nog meer welke AirPods-functies voor dit najaar op de planning staat.