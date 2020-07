Vanaf watchOS 7 en iOS 14 is het mogelijk om Apple Watch-wijzerplaten te delen. Je kan op deze manier eenvoudig jouw instelling van type wijzerplaat, kleuren en complicaties met iemand anders delen. De nieuwe website AppleWatchFaces.io is een plek waar gedeelde wijzerplaten samen komen.



AppleWatchFaces.io: website deelt wijzerplaten

De website is gemaakt door een Reddit-gebruiker. Op Reddit worden heel veel foto’s van trotse Apple Watch-gebruikers gedeeld, al dan niet in combinatie met een uniek bandje of speciaal samengestelde wijzerplaat. Deze nieuwe website moet een plek worden waar iedereen zijn of haar wijzerplaat kan uploaden en die van andere kan downloaden.

Momenteel is de selectie nog beperkt tot zo’n twintig wijzerplaten, maar de website staat dan ook pas net live. Bovendien heb je de beta’s van watchOS 7 en iOS 14 nodig om wijzerplaten te kunnen up- en downloaden. Het aanbod bestaat nu nog uit veelal wijzerplaten met standaard complicaties, maar dan zal hopelijk nog verder uitgroeien zodra meer mensen de website ontdekken. Als je een wijzerplaat download waar een complicatie van een app op staat die niet geïnstalleerd is, kun je die bij het instellen van de wijzerplaat meteen downloaden. De website sorteert wijzerplaten op populariteit, maar je kan ook filteren op tag of onlangs toegevoegde wijzerplaten.

Om zelf een wijzerplaat te delen en op de website te zetten, heb je naast de juiste betaversies ook een account op de website nodig. Gelukkig kun je je veilig aanmelden via Sign in with Apple.

Binnenkort start Apple met de publieke beta van watchOS 7. In onze tip lees je alvast hoe je je kunt voorbereiden en hem kunt installeren zodra deze beschikbaar komt. Heb je de beta al en wil weten hoe je een Apple Watch wijzerplaat deelt? Dan lees je dat in onze tip.