Netflix nu officieel te kijken op Google Nest Hub

Netflix op Google-hubs

De Nest Hub en Nest Hub Max zijn bedoeld als slimme speakers met een schermpje. Meestal draaien mensen er alleen een diashow van foto’s mee af, of geven opdrachten voor hun smart home-apparaten. Maar je kunt er ook video’s op kijken. Naast YouTube is er nu officiële ondersteuning voor Netflix-streams. Dit geldt ook voor Nederland en België. Het zijn de twee eerste Nest-producten die officieel zijn goedgekeurd voor Netflix. Google kondigde het heuglijke nieuws aan in een blogposting.



De Nest Hub had oorspronkelijk een adviesprijs van 129 euro, maar gaandeweg is de prijs steeds verder gezakt. Tegenwoordig zijn ze met flinke korting te krijgen. Zo biedt een winkel ze momenteel per twee stuks aan voor 119 euro. Voor de Nest Hub Max zul je naar het buitenland moeten gaan, want die is niet officieel in Nederland verkrijgbaar. Deze heeft een extra functie, namelijk een camera waarmee je met handgebaren een video kunt pauzeren, of kunt videochatten.

Om Netflix te kunnen streamen moet je beschikken over een betaald abonnement. Je koppelt je account vervolgens in de Google Assistant-app of in de Google Home-app. Vervolgens kun je met een spraakcommando de Netflix-app openen en een serie of film afspelen. Je kunt ook het touchscreen gebruiken om de app te bedienen.