De bekende analist Ming-Chi Kuo denkt dat Apple de volgende generatie AirPods in de eerste helft van 2021 gaat aankondigen. Het duurt dus nog wel even voordat er nieuwe komen.

AirPods 3 in eerste helft 2021

In 2019 bracht Apple twee nieuwe uitvoeringen van de AirPods uit: begin van het jaar de AirPods 2 en een paar maanden later de AirPods Pro. Mocht je nog zitten te twijfelen om ze aan te schaffen, dan is het op zich nu een goed moment, want de nieuwe generatie laat nog wel even op zich wachten. Kuo denkt dat Apple het feestdagenseizoen nog gewoon doorgaat met de AirPods 2. Pas in de eerste helft van 2021 zullen ze worden vervangen door de AirPods 3, die hetzelfde design krijgen als de huidige AirPods Pro. Deze vallen op door een wat langgerekter doosje, korter steeltje en een wat bollere kop. Kuo heeft niet gezegd elke uiterlijke eigenschappen zullen worden overgenomen, maar het zou vooral kunnen gaan om het steeltje.



De AirPods 2 bestaan sinds maart 2019 en kregen Hé Siri als belangrijkste toevoeging, maar qua uiterlijk zien ze er nog hetzelfde uit als de originele AirPods. Sindsdien zijn ook de Powerbeats Pro voorzien van deze functie. Die zien er anders uit en zijn vooral gericht op de sportieve gebruiker.

‘Zelfde design als AirPods Pro’

Bij de AirPods 3 zou Apple helemaal in-ear kunnen gaan, met eartips op alle modellen. De AirPods Pro beschikken dan over actieve ruisonderdrukking, terwijl de normale AirPods alleen je gehoorgang afsluiten en op die manier het geluid wat meer buitensluiten. Kuo heeft hier echter nog niets over gezegd.

Zoek je een nieuwe koptelefoon of oortjes, dan zou je ook kunnen uitkijken naar de AirPods Studio, Apple’s eigen high-end koptelefoon die naar verwachting rond de 350 euro gaat kosten. Deze is nog niet officieel aangekondigd, maar we zouden tijdens WWDC zomaar een glimp ervan kunnen opvangen.

