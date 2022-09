Dat zegt Mark Gurman in zijn wekelijkse Power On-nieuwsbrief. Het past in het streven van Apple om steeds meer naar de eSIM over te stappen. Voor gebruikers heeft dit als voordeel dat je makkelijker van provider kunt wisselen en voor Apple heeft het als voordeel dat het toestel waterbestendiger wordt en dat er ruimte bespaard kan worden, bijvoorbeeld voor een grotere batterij. Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met het traditionele schuifje.



Er is al wel vaker gesuggereerd dat Apple het simkaartslot zou willen schrappen. Ook providers zouden inmiddels ‘om’ zijn. Ze hoeven dan geen fysiek kaartje meer rond te sturen en klanten kunnen meteen online gaan. Bij veel providers kun je inmiddels naar de eSIM overstappen en het wordt ook veel gebruikt door mensen die op vakantie zijn en goedkoop online willen gaan op de plaats van bestemming. eSIM is in steeds meer landen beschikbaar, maar nog niet overal bieden de providers het lokaal aan. De oplossing is dan om een eSIM te nemen die wereldwijd werkt, bijvoorbeeld van Three HK. Toch betekent het voor Apple dat er iPhone -modellen met simkaartslot op de markt moeten blijven, in ieder geval voor de komende jaren.

Bij de huidige iPhone 13-modellen kun je twee eSIM’s naast elkaar gebruiken, plus een fysieke simkaart. Door meerdere eSIM-profielen aan te maken kun je makkelijk wisselen naar de aanbieder die het beste tarief heeft.

Apple gaat aanstaande week de iPhone 14-modellen aankondigen, samen met nieuwe Apple Watch-modellen en mogelijk ook de AirPods Pro 2. Je kunt de livestream van het event kijken en leest op iCulture natuurlijk het allerlaatste nieuws!