In gelekte AirPods 3 renders is goed te zien hoe het nieuwe design eruit gaat zien. De steeltjes zijn korter en er komen geen oortips aan te pas.

Realistische AirPods 3 renders

De renders tonen het mogelijke design van de aanstaande derde generatie AirPods. Deze zouden later deze maand tijdens een Apple-event onthuld kunnen worden. De renders werden naar buiten gebracht door Gizmochina, die ze zegt te hebben ontvangen van een leverancier. Zoals eerder al uitlekte hebben ze een korter steeltje, vergelijkbaar met de AirPods Pro. Maar er zijn geen siliconen oortips aanwezig en er zit geen actieve ruisonderdrukking op. Eerder werd de indruk gewekt dat ze misschien beschikten over passieve ruisonderdrukking door je gehoorgang af te sluiten. Het doosje van de AirPods 3 wordt kleiner, als deze renders authentiek zijn.



Bloomberg meldde eerder dat het design van de AirPods 3 is afgeleid van de AirPods Pro, maar zonder enkele functies. De afbeeldingen die nu zijn gelekt sluiten aan op eerdere afbeeldingen van de AirPods, ook met een korter stokje. Die hadden echter wel verwisselbare oortips. Het is goed mogelijk dat Apple hier vanaf stapt, omdat niet iedereen er fan van is.

Aankondiging AirPods 3 eind maart?

De Chinese geruchenlekker Kang meldde eerder deze week dat Apple van plan is om op 23 maart weer een event te organiseren. Daar zouden de AirPods 3 aangekondigd kunnen worden, tegelijk met enkele andere producten. In ons artikel over de verwachtingen van het maart event 2021 kun je er meer over lezen. We hebben ook een artikel met onze AirPods 3 verwachtingen.

Mogelijk gaan de AirPods nog wel vaker van vorm veranderen. Volgens geruchten kijkt Apple voor de volgende generatie AirPods Pro naar een heel ander design, dat compacter is. Daarbij gaat het steeltje helemaal verdwijnen, waardoor het meer gaat lijken op oortjes zoals de Samsung Galaxy Buds en Google Buds.