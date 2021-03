Adobe Photoshop met Apple Silicon support

Het aanbod van apps dat geschikt is voor de M1-chip groeit nog regelmatig en vandaag is daar een belangrijke app bij gekomen. In de nieuwste versie van Adobe Photoshop is ondersteuning toegevoegd voor de M1-chip, zo laat iCulture-lezer Lammert aan ons weten. Met de nieuwste versie van het bekende programma draait de app native op alle huidige en toekomstige Macs met Apple Silicon. Maar er zit nog wel een aantal haken en ogen aan.



Sinds november was er al een beta beschikbaar van Photoshop met ondersteuning voor Apple Silicon , maar versie 22.3 van Photoshop is nu voor iedereen beschikbaar. Hierdoor draait Photoshop niet meer via de Rosetta-emulatie. De prestaties zouden door de nieuwste versie zo’n anderhalf keer beter zijn. Deze prestatiewinst merk je dus alleen op Macs met M1-chip , zoals de nieuwste MacBook Pro en Mac mini

Waar je als gebruiker van de nieuwste versie nog wel rekening mee moet houden, is dat sommige functies nog niet beschikbaar zijn in de native versie. Zo kan je nog geen embedded videospelers importeren, exporteren of afspelen. Ook de Share an image-knop werkt momeneel nog niet.

Sommige problemen die door betatesters opgemerkt zijn, zijn ook nog niet verholpen. Zo kun je momenteel nog geen bewerkingen kopiëren en plakken tussen de native Apple Silicon-versie van Photoshop en een andere Rosetta-versie van een Adobe-app. Als je dus meerdere Adobe-apps tegelijk gebruikt, raadt het bedrijf aan om ze allebei in dezelfde stand te gebruiken. Je kan bij Photoshop zelf kiezen hoe je de app draait (native op Apple Silicon of via Rosetta).

