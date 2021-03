Als je geen telefoontje wil missen, kan de voicemail een handige functie zijn. Maar het onhandige van de gewone voicemail is dat je een nummer moet bellen en dan alle ingesproken berichten stuk voor stuk achter elkaar moet afluisteren. Visual Voicemail op de iPhone los dat op, maar je provider moet dat wel ondersteunen. In België is Telenet nu gestart met de uitrol van Visual Voicemail, zo meldt iCulture-lezer Steven.



Telenet start met Visual Voicemail

Visual Voicemail is ingebouwd in de Telefoon-app. Op het Voicemail-tabblad zie je daar onder elkaar alle inkomende voicemailberichten, die je per stuk kan beluisteren. Het voordeel is ook dat je kan zien hoe lang het voicemailbericht duurt en je kan zelf door het bericht scrollen. Wachten tot het bericht afgelopen is voordat je de volgende kan beluisteren, is dus niet nodig.

Op haar pagina laat Telenet weten dat het nu niet meer nodig is om naar 5555 te bellen, al is dat ook nog steeds mogelijk. Wel stopt de provider met het versturen van sms’jes dat er een nieuw voicemailbericht voor je klaar staat. In plaats daarvan krijg je dus een melding van de Telefoon-app.

De uitrol van Visual Voicemail bij Telenet is pas net gestart, dus het kan even duren voordat het bij jou zichtbaar is. De provider laat weten dat je vanzelf een bevestiging krijgt. Heb je wel een bevestiging, maar zie je het niet? Dan kun je “STATE” sms’en naar 19333. Als ook dat niet helpt, kun je proberen om je toestel te herstarten of je simkaart uit je iPhone te halen en er weer in te doen.

Andere providers die het in België ondersteunen zijn Base en Orange. In Nederland werk het met T-Mobile en KPN. Alles over het instellen van Visual Voicemail op de iPhone lees je in onze tip.