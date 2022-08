Apple zegt dat 95% van de iCloud-gebruikers tweefactorauthenticatie heeft ingeschakeld. Dat komt mooi uit, want het is verplicht voor de aanstaande functie Passkeys

95 procent gebruikt tweefactor

Over een paar weken komen de volgende grote software-update uit met onder andere iOS 16. Eén van de nieuwe functies is Passkeys, waarmee je unieke digitale sleutels kunt gebruiken in plaats van normale wachtwoorden. Een vereiste daarbij is dat je tweefactorauthenticatie hebt ingeschakeld voor je Apple ID. Maar gelukkig is dat geen enkel probleem, want bijna alle gebruikers hebben het al ingeschakeld: maar liefst 95%, aldus Apple.



Apple kondigde Passkeys afgelopen juni aan tijdens WWDC 2022 . Ze vervangen je wachtwoorden door een digitale sleutel die uniek is voor jouw account. De digitale sleutel staat op je device en is met end-to-end encryptie versleuteld. En voor elke app, website of dienst heb je een andere passkey, zodat het onmogelijk is om meermaals dezelfde te gebruiken. Passkeys werkt samen met Face ID en Touch ID , zodat je met je gezicht of vinger kunt inloggen en nooit meer over wachtwoorden hoeft na te denken. Het is bovendien een sterkere methode dan de gebruikelijke tweefactorauthenticatie met gewone wachtwoorden en een speciale code. Voor de gebruiker is er eigenlijk weinig verschil in gebruik. De passkeys worden tussen je apparaten gesynchroniseerd via iCloud Sleutelhanger . En voor apparaten die niet door Apple zijn gemaakt kun je een QR-code gebruiken.

Dat het percentage tweefactor-gebruikers zo hoog ligt is wel te verklaren. Apple dwingt nieuwe gebruikers min of meer om het in te schakelen en je hebt het ook nodig voor dingen als Apple Pay en het synchroniseren van wachtwoorden en iMessage-berichten tussen je devices. Ook voor AirTags, Universal Control en andere recente functies heb je het nodig.