We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: See (S03)

Het derde seizoen van See staat klaar. In dit postapocalyptische dramaserie is naast Jason Mamoa ook Sylvia Hoeks te zien. Over een toekomst waarin mensen het vermogen om te zien zijn kwijtgeraakt.

Bekijken: See

Fearless: The Inside Story of the AFLW (S01)

Te zien bij: Disney+

Een emotionele inzicht in de dromen, uitdagingen en overwinningen van de baanbrekende AFLW league. In deze zesdelige serie komen we meer te weten over de moedige pioniers, die te horen kregen dat ze nooit Australian football op het hoogste niveau zouden kunnen spelen, maar het toch voor elkaar kregen. Deze kijk achter de schermen bij vier clubs in de competitie is zowel confronterend als inspirerend. Je zult versteld staan van deze diverse spelers die een blijvend nalatenschap opbouwen.

Mo (S01)

Te zien bij: Netflix

In Texas begeeft Mo zich op de grens van twee culturen, drie talen en een hangende asielaanvraag, terwijl hij zijn Palestijnse familie probeert te onderhouden.

Me Time

Te zien bij: Netflix

Komische film over een saaie huisvader (Kevin Hart) die besluit om een vrij weekend door te brengen met een oude vriend (Mark Wahlberg). Die blijkt er echter een veel losbandiger leven op na te houden en dat botst.

Ludik (S01)

Te zien bij: Netflix

Om een ontvoerd familielid te redden, moet een ondernemende meubelmagnaat zijn geheime diamantsmokkeloperatie gebruiken om wapens over de grens te vervoeren.

Running with the Devil: The Wild World of John McAfee

Te zien bij: Netflix

Deze documentaire legt door middel van rauwe, onthullende beelden en interviews met de voortvluchtige techpionier John McAfee nieuwe lagen bloot van zijn wilde jaren op de vlucht.

House of the Dragon (S01E01)

Te zien bij: HBO Max

House of the Dragon is gebaseerd op Fire & Blood van George R.R. Martin. De serie speelt zich 200 jaar eerder af dan de gebeurtenissen uit Game of Thrones en vertelt het verhaal van House Targaryen.

Samaritan

Te zien bij: Amazon Prime Video

De dertienjarige Sam Cleary (Javon “Wanna” Walton) vermoedt dat zijn mysterieuze en teruggetrokken buurman Mr. Smith (Sylvester Stallone) eigenlijk een legende is die zich in het volle zicht verborgen houdt. Twintig jaar geleden werd de supersterke buurtwachter van Granite City, Samaritan, dood gemeld na een vurig gevecht in een pakhuis met zijn rivaal, Nemesis. De meesten geloven dat Samaritan in het vuur is omgekomen, maar sommigen in de stad, zoals Sam, hebben hoop dat hij nog leeft. Nu de criminaliteit toeneemt en de stad op de rand van chaos staat, maakt Sam het zijn missie om zijn buurman uit zijn schuilplaats te lokken en de stad van de ondergang te redden.

Married At First Sight: Match or Mistake (S01)

Te zien bij: Videoland

In een speciale en gloednieuwe versie van ‘Married At First Sight – Match or Mistake’ wagen veertien singles een sprong in het diepe door te trouwen met iemand die ze nog nooit eerder hebben ontmoet. Dit nieuwe MAFS-seizoen is gebaseerd op de Australische en UK-versies, waarin groepsdynamiek een ontzettend belangrijke rol speelt en de koppels tijdens speciale stay or leave-ceremonies kunnen aangeven of ze het experiment voortzetten of dat ze ermee willen stoppen.

Jackass Forever

Te zien bij: Pathé Thuis

Johnny Knoxville, Steve-O en de rest van de groep keren terug voor een nieuwe ronde van grappige stunts. Deze zijn vaak komisch, absurd en ook nog eens gevaarlijk.

Outsiders (S01+S02)

Te zien bij: Ziggo

Een verhaal over de strijd om de macht in de ruige en mysterieuze heuvels van Appalachia.