Apple heeft de merknamen 'Reality One' en 'Reality Pro' vastgelegd voor toekomstige producten. We hoeven niet lang te raden waar dat voor is.

Reality One en Reality Pro

Apple lijkt te zijn begonnen met het registreren van de handelsnamen voor de AR-headset. Bedrijven die gelieerd zijn aan Apple hebben namen ingediend zoals ‘Reality One’, ‘Reality Pro’ en ‘Reality Processor’. Toch hoeven we de headset nog niet tijdens het event van 7 september te verwachten. Er zijn sterke aanwijzingen dat de aankondiging pas begin 2023 komt. Ook is het nog niet zeker dat Apple deze namen gaat gebruiken: ten eerste omdat ze nog niet zijn goedgekeurd en ten tweede omdat dergelijke namen ook worden vastgelegd om te voorkomen dat de concurrentie ermee aan de haal gaat.



Apple is al een tijdje bezig met namen rondom het woord ‘reality’. Zo dook in 2017 al de naam realityOS (of rOS) op voor het besturingssysteem waarop de bril draait. Ook heeft Apple in 2019 een raamwerk met de naam RealityKit uitgebracht voor AR-ervaringen.

Qua naamgeving zou iets met ‘Reality’ erg logisch zijn. De allereerste headset zou de naam ‘Reality One’ kunnen krijgen en de wat duurdere versie zou prima onder de naam ‘Reality Pro’ in de winkels kunnen liggen. De verwachtingen zijn dat de headset een reeks camera’s en sensoren bevat, die aangestuurd kunnen worden door de Reality Processor. Dit zou een chip vergelijkbaar met de M2 kunnen zijn, maar dan speciaal afgestemd op de headset. Volgens The Information zit er in de eerste headset ook een speciale co-processor voor de beeldverwerking.

Merknamen vastgelegd via extern bedrijf

De registraties die nu zijn gevonden, zijn vastgelegd in de Verenigde Staten, EU, VK, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Costa Rica en Uruguay. Allemaal hebben ze te maken met Reality One, Reality Pro en Reality Processor. Ze volgen hetzelfde patroon als Apple altijd doet bij namen van aanstaande producten, via een bedrijf met een onopvallende naam dat in werkelijkheid gelinkt is aan Apple. In dit geval is het Immersive Health Solutions LLC. Dit bedrijf is opgericht door Corporation Trust Co., een bedrijf dat namens anderen merknamen vastlegt. In specifieke landen wordt weer samengewerkt met advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in merknamen.

Nog even geduld aub

De Apple-headset zou in een vergevorderd stadium van ontwikkeling zijn, met een verwachte introductie in het voorjaar van 2023. Er zitten twee schermen van superhoge resolutie in, één voor elk oog. Met 15 cameramodules, ondersteuning voor oog- en hand-tracking en 4K OLED-schermen zal het niet goedkoop zijn om er eentje aan te schaffen. Apple zou willen mikken op een premium ervaring, met een headset die lichter en comfortabeler is dan de concurrentie.