iPhone X vs iPhone 12 en iPhone 12 Pro

Apple bracht in 2017 de iPhone X uit. Het was de grootste verandering van de iPhone tot dan toe, want de thuisknop maakte plaats voor de nieuwe veegbewegingen. De iPhone X wordt dan ook door vele gezien als een jubileummodel en was een erg aantrekkelijk model. Apple trok destijds alles uit de kast, maar inmiddels is dit model ingehaald door de recente iPhones. Ben je als iPhone X-bezitter op zoek naar wat nieuws, dan vind je bij de iPhone 12-serie misschien wel jouw volgende nieuwe iPhone. Maar op welke punten ga je erop vooruit en welke aspecten zijn hetzelfde gebleven? We zetten de verschillen tussen de iPhone X en iPhone 12 en iPhone 12 Pro voor je op een rij.

Je kunt vanaf vrijdag 16 oktober de iPhone 12 en iPhone 12 Pro bestellen bij de volgende aanbieders:

T-Mobile | Tele2 | Mobiel.nl | KPN | Vodafone | Belsimpel.nl

Verder kun je terecht bij deze winkels en aanbieders:

Amac | Coolblue | YourMacStore | BCC | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | Mediamarkt

De iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max zijn vanaf november te bestellen.

Verschillen iPhone X vs iPhone 12 en iPhone 12 Pro

In dit artikel kijken we voornamelijk naar de verschillen tussen de iPhone X enerzijds en de iPhone 12 en iPhone 12 Pro anderzijds. Apple komt daarnaast ook nog met de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max, naar vanwege het formaat en de latere beschikbaarheid laten we die voor het grootste gedeelte buiten beschouwing in deze vergelijking.

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de iPhone X en iPhone 12 en iPhone 12 Pro:

Prijs : De standaard iPhone 12 is €250 goedkoper dan destijds de iPhone X was. De iPhone 12 Pro heeft wel dezelfde vanafprijs.

: De standaard iPhone 12 is €250 goedkoper dan destijds de iPhone X was. De iPhone 12 Pro heeft wel dezelfde vanafprijs. Afmetingen : De iPhone X is compacter dan de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. Hij is zo’n 3 millimeter korter en ruim een halve millimeter smaller. Qua gewicht zit de iPhone X net tussen de iPhone 12 en iPhone 12 Pro in.

: De iPhone X is compacter dan de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. Hij is zo’n 3 millimeter korter en ruim een halve millimeter smaller. Qua gewicht zit de iPhone X net tussen de iPhone 12 en iPhone 12 Pro in. Opslag : Bij de iPhone X kon je alleen kiezen voor 64GB en 256GB. Bij de iPhone 12 is er ook nog 128GB en de iPhone 12 Pro komt zelfs standaard met 128GB.

: Bij de iPhone X kon je alleen kiezen voor 64GB en 256GB. Bij de iPhone 12 is er ook nog 128GB en de iPhone 12 Pro komt zelfs standaard met 128GB. Kleuren : Er is veel meer keuze in kleuren dan in 2017. De iPhone X was er slechts in zilver en spacegrijs, maar bij de iPhone 12 Pro kan je ook nog kiezen uit oceaanblauw en goud. De iPhone 12 is er zelfs in vijf kleuren: blauw, rood, groen, wit en zwart.

: Er is veel meer keuze in kleuren dan in 2017. De iPhone X was er slechts in zilver en spacegrijs, maar bij de iPhone 12 Pro kan je ook nog kiezen uit oceaanblauw en goud. De iPhone 12 is er zelfs in vijf kleuren: blauw, rood, groen, wit en zwart. Behuizing : Net als de iPhone X is de iPhone 12 Pro van roestvrij staal. De iPhone 12 is van aluminium, waardoor die ook wat lichter is. Hou er ook rekening mee dat de iPhone X een glimmend glazen achterkant heeft, net als de iPhone 12. Bij de iPhone 12 Pro is dit van matglas.

: Net als de iPhone X is de iPhone 12 Pro van roestvrij staal. De iPhone 12 is van aluminium, waardoor die ook wat lichter is. Hou er ook rekening mee dat de iPhone X een glimmend glazen achterkant heeft, net als de iPhone 12. Bij de iPhone 12 Pro is dit van matglas. Waterbestendigheid : Qua waterbestendigheid ga je er een stuk op vooruit. Alle nieuwe iPhone 12-modellen zijn IP68 gecertificeerd en kunnen 30 minuten tot 6 meter diep overleven. Bij de iPhone X is dit maar 1 meter diep.

: Qua waterbestendigheid ga je er een stuk op vooruit. Alle nieuwe iPhone 12-modellen zijn IP68 gecertificeerd en kunnen 30 minuten tot 6 meter diep overleven. Bij de iPhone X is dit maar 1 meter diep. Scherm : Alle toestellen hebben een OLED-scherm, maar die van de iPhone 12-serie is wel een stuk beter dankzij een hogere helderheid en ondersteuning voor Ceramic Shield. Ook de resolutie is iets hoger bij de iPhone 12-serie. En niet onbelangrijk: de iPhone 12 en iPhone 12 Pro hebben een 6,1-inch scherm, terwijl de iPhone X een 5,8-inch display heeft. Bij de iPhone X kun je nog wel gebruikmaken van 3D Touch.

: Alle toestellen hebben een OLED-scherm, maar die van de iPhone 12-serie is wel een stuk beter dankzij een hogere helderheid en ondersteuning voor Ceramic Shield. Ook de resolutie is iets hoger bij de iPhone 12-serie. En niet onbelangrijk: de iPhone 12 en iPhone 12 Pro hebben een 6,1-inch scherm, terwijl de iPhone X een 5,8-inch display heeft. Bij de iPhone X kun je nog wel gebruikmaken van 3D Touch. Processor : De A14-chip is een stuk sneller dan de A11-chip. De iPhone is ook slimmer geworden, dankzij de nieuwe generatie Neural Engine. Dat komt vooral van pas bij allerlei fotografietechnieken, zoals Deep Fusion en Smart HDR. Ook kan de nieuwe chip grafisch krachtigere apps en games aan, zoals augmented reality.

: De A14-chip is een stuk sneller dan de A11-chip. De iPhone is ook slimmer geworden, dankzij de nieuwe generatie Neural Engine. Dat komt vooral van pas bij allerlei fotografietechnieken, zoals Deep Fusion en Smart HDR. Ook kan de nieuwe chip grafisch krachtigere apps en games aan, zoals augmented reality. Selfiecamera : FaceTime je veel of maak je graag selfies? Op de iPhone 12-serie ziet dat er een stuk mooier uit dankzij de 12-megapixel camera. Ook kun je in 4K selfiesfilmpjes maken. Op de iPhone X is dit slechts een 7-megapixel camera met maximaal 1080p HD.

: FaceTime je veel of maak je graag selfies? Op de iPhone 12-serie ziet dat er een stuk mooier uit dankzij de 12-megapixel camera. Ook kun je in 4K selfiesfilmpjes maken. Op de iPhone X is dit slechts een 7-megapixel camera met maximaal 1080p HD. Camera : De iPhone X heeft een telelens en groothoeklens. Met de standaard iPhone 12 kun je niet optisch inzoomen, maar wel optisch uitzoomen. Dat is wat ons betreft veel praktischer. De iPhone 12 Pro-serie heeft wel ondersteuning voor optisch inzoomen, dat er ook nog eens mooier uit ziet. Ook is de camera (en met name de groothoeklens) veel beter geworden, dankzij de eerder genoemde technieken.

: De iPhone X heeft een telelens en groothoeklens. Met de standaard iPhone 12 kun je niet optisch inzoomen, maar wel optisch uitzoomen. Dat is wat ons betreft veel praktischer. De iPhone 12 Pro-serie heeft wel ondersteuning voor optisch inzoomen, dat er ook nog eens mooier uit ziet. Ook is de camera (en met name de groothoeklens) veel beter geworden, dankzij de eerder genoemde technieken. Nachtmodus : Foto’s maken in het donker gaat op de iPhone X niet zo gemakkelijk dankzij ontbreken van de nachtmodus. Met de iPhone 12-serie zien je nachtfoto’s er veel mooier uit.

: Foto’s maken in het donker gaat op de iPhone X niet zo gemakkelijk dankzij ontbreken van de nachtmodus. Met de iPhone 12-serie zien je nachtfoto’s er veel mooier uit. Filmen : Filmpjes zijn op de iPhone X niet van de allerhoogste kwaliteit, omdat je niet kan filmen met stereo audio. Ook mis je het filmen in Dolby Vision HDR, wat nieuw is op de iPhone 12-serie.

: Filmpjes zijn op de iPhone X niet van de allerhoogste kwaliteit, omdat je niet kan filmen met stereo audio. Ook mis je het filmen in Dolby Vision HDR, wat nieuw is op de iPhone 12-serie. 5G : Met 5G op de iPhone 12-serie gaat browsen een stukje sneller op geschikte netwerken.

: Met 5G op de iPhone 12-serie gaat browsen een stukje sneller op geschikte netwerken. Ultra-Wideband : Met de iPhone 12 ben je klaar voor de toekomst. Er zit een U1-chip in, waar Apple grootse plannen mee heeft. Zo gaat de AirTag er mee samenwerken en zijn ook de HomePod mini en Apple Watch Series 6 ervoor geschikt. Met de U1-chip met ultra-wideband is de locatie van toestellen een stuk nauwkeuriger te achterhalen.

: Met de iPhone 12 ben je klaar voor de toekomst. Er zit een U1-chip in, waar Apple grootse plannen mee heeft. Zo gaat de AirTag er mee samenwerken en zijn ook de HomePod mini en Apple Watch Series 6 ervoor geschikt. Met de U1-chip met ultra-wideband is de locatie van toestellen een stuk nauwkeuriger te achterhalen. Batterij : De batterijduur van de iPhone X is een stuk minder. Het verschil bij video afspelen is maar liefst vier uur en bij audio afspelen vijf uur. Dat betekent dat je met de iPhone 12-serie veel langer doet zonder bijladen, helemaal als je huidige iPhone X al wat ouder is.

: De batterijduur van de iPhone X is een stuk minder. Het verschil bij video afspelen is maar liefst vier uur en bij audio afspelen vijf uur. Dat betekent dat je met de iPhone 12-serie veel langer doet zonder bijladen, helemaal als je huidige iPhone X al wat ouder is. MagSafe : MagSafe is een nieuwe functie op de iPhone 12-serie, waarmee je accessoires magnetisch aan de achterkant van het toestel kan bevestigen. Bijvoorbeeld de nieuwe MagSafe Charger, waarmee je makkelijker en ook sneller draadloos kan opladen.

: MagSafe is een nieuwe functie op de iPhone 12-serie, waarmee je accessoires magnetisch aan de achterkant van het toestel kan bevestigen. Bijvoorbeeld de nieuwe MagSafe Charger, waarmee je makkelijker en ook sneller draadloos kan opladen. Dualsim: Gebruik je nu twee toestellen omdat je twee nummers hebt, bijvoorbeeld privé en zakelijk? Op de iPhone 12-serie hoeft dat niet meer dankzij dualsim.

Scherm en design

De afgelopen jaren heeft Apple allerlei technieken geïntroduceerd die de iPhones beter maken. Dat vinden we bijvoorbeeld bij het display. De nieuwe iPhone 12-serie is groter en het scherm is ook beter, dankzij een hogere maximale helderheid. Bovendien zorgt Ceramic Shield ervoor dat het display minder snel kappot gaat als je het toestel laat vallen. Hoewel de iPhone X ook al een OLED-display had en daardoor nog altijd een erg goede beeldkwaliteit heeft, tilt de iPhone 12-serie dit weer naar een hoger niveau.

Het design van de iPhone 12-serie vinden we ook wat moderner. Dat komt vooral door de rechte zijkanten (in plaats van afgeronden randen), maar ook doordat er meer keuze in kleuren is. De iPhone X was er alleen in zilver en spacegrijs en zijn wat ons betreft wel wat saai. Bij de iPhone 12-serie kan je bijvoorbeeld kiezen uit blauw, maar zilver en grafiet (het nieuwe spacegrijs) zijn er ook nog gewoon.

Camera

De grootste verbetering vinden we in de camera. Apple heeft het afgelopen jaar enorme sprongen gemaakt. De twee grootste verbeteringen ten opzichte van de iPhone X vinden we de toevoeging van de ultra-groothoeklens en de nachtmodus. De ultra-groothoeklens maakt wijdere foto’s, wat volgens ons veel meer van toegevoegde waarde is dan de telelens voor extra ver inzoomen. Ook de nachtmodus is een welkome toevoeging, want op de iPhone X zien foto’s er in het donker toch wat korrelig en onscherp uit. Je zult merken dat het verschil groot is, ook dankzij technieken als Smart HDR, Deep Fusion en de slimmere Neural Engine. Op de iPhone 12 Pro-serie is er ook nog Apple ProRAW, een combinatie van de flexibiliteit van het RAW-formaat en de optimalisaties van Apple’s technieken.

Batterijduur

In het dagelijks gebruik profiteer je ook van de verbeterde batterijduur. De iPhone X gaat ‘maar’ 13 uur mee bij het onafgebroken kijken van filmpjes, terwijl dit bij de iPhone 12-serie 17 uur is. Kijk je niet de hele dag filmpjes, dan merk je ook bij algemeen gebruik dat de iPhone 12-serie een stuk langer mee gaat. Hoewel we dat niet getest hebben, kan het zomaar een kwart dag schelen. Als je niet zo gek veel met je iPhone doet, red je misschien de twee dagen wel. Je hoeft dan maar om de dag op te laden. Helemaal als de batterij van je huidige iPhone X al wat slijtage vertoond en de gezondheid de afgelopen drie jaar achteruit gegaan is.

Overeenkomsten iPhone X vs iPhone 12 en iPhone 12 Pro

De iPhone X enerzijds en iPhone 12 en iPhone 12 Pro anderzijds die we hier vergelijken hebben ook diverse overeenkomsten:

Scherm : Alle modellen hebben een HDR-display, ondersteunen True Tone en de brede kleurweergave.

: Alle modellen hebben een HDR-display, ondersteunen True Tone en de brede kleurweergave. Camerafuncties : Sommige camerafuncties zijn op alle modellen beschikbaar, zoals de portretmodus, portretbelichting (op iPhone X met vijf effecten, op de iPhone 12-serie met zes), Retina Flash en de geanimeerde Memoji een Animoji.

: Sommige camerafuncties zijn op alle modellen beschikbaar, zoals de portretmodus, portretbelichting (op iPhone X met vijf effecten, op de iPhone 12-serie met zes), Retina Flash en de geanimeerde Memoji een Animoji. Bluetooth : Bluetooth is op alle toestellen versie 5.0.

: Bluetooth is op alle toestellen versie 5.0. Face ID : Alle modellen werken met Face ID, hoewel de gezichtsherkenning bij de nieuwere iPhones wel een stukje sneller is.

: Alle modellen werken met Face ID, hoewel de gezichtsherkenning bij de nieuwere iPhones wel een stukje sneller is. NFC en Apple Pay : Op alle toestellen is Apple Pay beschikbaar en vind je een NFC-sensor. Het verschil is wel dat de NFC-chip op recente toestellen ook scannen van NFC-tags op de achtergrond mogelijk maakt, zonder dat je een app hoeft te gebruiken of op een knop hoeft te drukken. Apple Pay werkt wel op alle modellen hetzelfde.

: Op alle toestellen is Apple Pay beschikbaar en vind je een NFC-sensor. Het verschil is wel dat de NFC-chip op recente toestellen ook scannen van NFC-tags op de achtergrond mogelijk maakt, zonder dat je een app hoeft te gebruiken of op een knop hoeft te drukken. Apple Pay werkt wel op alle modellen hetzelfde. Opladen : Draadloos opladen en snelladen werkt op alle modellen, ook met dezelfde snelheid.

: Draadloos opladen en snelladen werkt op alle modellen, ook met dezelfde snelheid. Aansluiting: Alle modellen zijn voorzien van Lightning, zodat je dezelfde accessoires en kabels kan blijven gebruiken.

Specificaties iPhone X vs iPhone 12 en iPhone 12 Pro

Wil je de specificaties van de iPhone X en iPhone 12-serie nog eens naast elkaar zien? Dat kan met onze tabel. We hebben voor de volledigheid ook de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max meegenomen, zodat je een completer beeld krijgt van de verschillen tussen de iPhone X vs iPhone 12-serie.

Conclusie iPhone X vs iPhone 12 en iPhone 12 Pro

Een overstap van de iPhone X naar één van de iPhone 12-modellen is wat ons betreft een prima keuze. Je gaat er op zoveel punten op vooruit, dat een nieuwe aankoop zeker gerechtvaardigd is. De iPhone 12 Pro is wat dat betreft de meest logische opvolger, omdat je dan de roestvrij stalen behuizing behoudt, de telelens kan blijven gebruiken en dezelfde beeldstabilisatie voor de camera krijgt. Maar het scherm, de kwaliteit van je foto’s en de batterijduur is bij de iPhone 12 Pro een stuk beter. Je weet zeker dat je weer jaren vooruit kan. Wil je nog groter en met een nog betere camera, dan kan je ook de iPhone 12 Pro Max overwegen.

Een voordeligere opvolger van de iPhone X is de iPhone 12. Je hebt hier dezelfde verbeteringen voor het scherm, de batterijduur en de camera, maar je mist dan wel de telelens en de roestvrij stalen behuizing. Als je vaak ingezoomde foto’s maakt, dan is het ontbreken van de telelens op de gewone iPhone 12 wel een gemis. Ook de aluminium behuizing kan even wennen zijn, in vergelijking met de iPhone X. Maar of deze aspecten €250 waard zijn, is geheel persoonlijk. Dat is namelijk precies het verschil in prijs tussen de iPhone 12 en iPhone 12 Pro.

Ga de iPhone 12 kopen als…

…je liever weer aluminium wil in plaats van roestvrij staal.

…je de glimmend glazen achterkant wil behouden.

…je de telelens op je iPhone X nooit gebruikt. De camera op de iPhone 12 is dan meer dan genoeg.

…je niet meer meer dan €1000 wil betalen voor een nieuwe iPhone. Hoewel je lang met je iPhone X gedaan hebt, begrijpen we dat je misschien niet weer zoveel geld neer wil leggen.

Ga de iPhone 12 Pro kopen als…

…je geen afstand kan doen van de roestvrij stalen behuizing.

…je vaak extra inzoomt op foto’s, bijvoorbeeld voor mooie close-ups in de natuur.

…je geen probleem hebt met de hogere prijs.

…je een fan bent van kleuren als zilver en grafiet (het nieuwe spacegrijs).

…je meteen 128GB wil hebben.

…je professioneel foto’s of video’s maakt. Met de iPhone 12 Pro maak je de mooiste smartphonefoto’s- en video’s van alle iPhones.

