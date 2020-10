Internationale media hebben hun eerste ervaringen met de iPhone 12 gedeeld. In deze round-up van iPhone 12 hands-ons lees je in het kort wat de eerste impressies zijn. Hoe bevallen de verbeteringen?

Round-up iPhone 12 hands-on

Sinds afgelopen vrijdag kun je de iPhone 12 reserveren, maar we kunnen ons voorstellen dat je twijfelt over het model. De afgelopen dagen hebben we meerdere toestellen met elkaar vergeleken, maar een iPhone 12 hands-on met ervaringen kan ook nuttig zijn voor je aankoopbeslissing. Gelukkig hebben de grote internationale websites en enkele YouTubers al hun ervaringen gedeeld. In deze round-up lees je de belangrijkste iPhone 12 hands-ons en reviews.



iPhone 12 hands-on van The Verge: “Het model wat je moet hebben”

Dieter Bohn van The Verge is duidelijk: de gewone iPhone 12 is het model wat je moet hebben. Voor de review hebben ze bij The Verge de blauwe iPhone 12 getest. Over het design is de reviewer enthousiast. Het doet hem erg denken aan de iPhone 4 en iPhone 5, wat volgens hem de beste designs waren. De randen van het toestel zijn net rond, waardoor de iPhone 12 alsnog prettig in de hand ligt. De matte aluminium behuizing vindt Bohn prettiger dan de glimmende roestvrij stalen versies. De glimmende achterkant is wel gevoelig voor vingerafdrukken. Uiteindelijk voelt de iPhone 12 voor hem voor het eerst sinds jaren echt nieuw, hoewel hij geen specifieke functie aan kan wijzen die daar verantwoordelijk voor is.

Lees verder bij The Verge

iPhone 12 hands-on van TechCrunch: “Felle kleuren springen eruit”

In tegenstelling tot de iPhone 12 Pro, is de iPhone 12 qua uitstraling een stuk vrolijker. Dat komt door de kleuren en TechCrunch heeft ook de blauwe variant in handen gekregen. De blauwe kleur ziet er binnenshuis donker uit, maar buiten is hij een stuk feller. Hij hoopt dat Apple de felle kleuren ook ooit naar de pro-modellen brengt. In het gebruik heeft hij wel gemerkt dat het scherm op de iPhone 12 tijdens het testen wat kleine krasjes krijgt. Het Ceramic Shield heeft dus vooral verbeteringen voor de stevigheid en niet zozeer de krasbestendigheid. De camera is op een paar punten iets beter dan vorig jaar. De iPhone 11 maakt al hele goede foto’s, maar de iPhone 12 doet daar nog een schepje bovenop.

Lees verder bij TechCrunch

iPhone 12 hands-on van Engadget: “Verschil kleiner dan ooit”

Ook Engadget heeft van Apple de blauwe iPhone 12 gekregen om te testen. Net als andere reviewers beaamt hij dat het verschil tussen de gewone iPhone 12 en iPhone 12 Pro kleiner is dan ooit. Engadget noemt de iPhone 12 (en iPhone 12 Pro) dan ook het begin van een nieuw tijdperk, vooral door 5G en de komst van OLED op het standaardmodel. In vergelijking met de iPhone 11 ziet de nieuwe iPhone 12 er volgens de reviewer een stuk mooier uit. Hij is slanker en strakker en het verschil merk je echt. Hij adviseert wel om de toestellen eerst vast te houden in de winkel als je twijfelt. Hij waarschuwt wel bij de blauwe iPhone 12: dit toestel moest hij vaker schoonmaken dan welke andere smartphone dan ook. Dat komt voornamelijk door de glimmend glazen achterkant en de kleur, waardoor het sneller vies lijkt.

Lees verder bij Engadget

iPhone 12 hands-on van Wired

Wired beoordeelt de iPhone 12 met een 7. Daarbij scoren vooral het OLED-display, de chip en de ondersteuning voor 5G goed. Toch vindt de reviewer dat de camera niet aanzienlijk beter geworden is en het is jammer dat de refreshrate van het display onveranderd gebleven is. 5G is overigens absoluut geen reden om te upgraden, wat ook beaamd wordt door andere reviewers. Ook in de Wired-review komt naar voren dat het toestel een stuk verfijnder aanvoelt dan de iPhone 11.

Lees verder bij Wired

iPhone 12 hands-on van MKBHD

De bekende tech-YouTuber MKBHD heeft de rode iPhone 12 (en blauwe iPhone 12 Pro) van Apple ontvangen. In een unboxing laat hij zien hoe de nieuwe kleuren eruit zien. Wat hij opvallend vindt is dat de rode versie minder rood oogt dan gedacht. Het heeft ook wat meer weg van koraal van de iPhone XR. Door de vlakke zijkanten heb je wel iets meer grip. De aluminium behuizing van de iPhone 12 heeft voor hem de voorkeur.

Binnenkort lees je op iCulture onze review. De pre-order van de iPhone 12 is nog steeds aan de gang, hoewel de levertijden van de iPhone 12 wel op beginnen te lopen.