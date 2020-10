Alles over de Smart Connector

Apple heeft op de bepaalde iPad-modellen een aansluiting aangebracht, de zogenaamde Smart Connector. Het ziet eruit als drie puntjes, die aan de zijkant of aan de achterkant van de tablet zichtbaar zijn. Deze Smart Connector kan zowel data als stroom doorgeven en wordt gebruikt om het Smart Keyboard en andere accessoires aan te sluiten. Op deze pagina geven we je alle uitleg over de Smart Connector.



Wat is de Smart Connector?

De Smart Connector werd in 2015 gelijktijdig met de eerste iPad Pro aangekondigd. Het is een speciale aansluiting op bepaalde iPad-modellen, die geschikt is voor data en stroomtoevoer. Je vindt deze aan de zijkant of aan de achterkant van diverse modellen. Het handige hiervan is er dat er geen Bluetooth-verbinding meer nodig is en dat de koppeling meteen tot stand wordt gebracht.

Deze iPads hebben een Smart Connector:

Eerdere iPad Air-modellen hebben geen Smart Connector. Ook op de iPad mini ontbreekt het.

Smart Connector: hoe werkt het?

De Smart Connector voorziet het toetsenbord van stroom vanuit de iPad. Hierdoor hoef je het toetsenbord dus niet op te laden. Koppelen via Bluetooth is ook niet nodig, omdat de verbinding automatisch tot stand komt zodra je de iPad in het Smart Keyboard zet. Uiteraard heb je ook geen kabel nodig.

De Smart Connector is een door Apple ontwikkelde interface voor opladen en data uitwisselen in twee richtingen. Omdat de bekleding van Apple’s Smart Keyboard van geleidend materiaal is gemaakt, hoeven er geen aparte aansluitpuntjes zichtbaar te zijn. Overigens zit er op alle iPads ook nog een gewone Lightning- of USB-C-aansluiting om de tablet op te laden via het stopcontact. De Smart Connector is dus vooral bedoeld voor accessoires, al is de keuze niet echt reuze.

Smart Connector accessoires

De volgende Apple-producten werken met de Smart Connector.

Standaard iPad 2019/2020 (7e en 8e generatie):

iPad Air 2020 (3e + 4e generatie):

iPad Pro (3e en 4e generatie):

Heb je een ouder model dan hier wordt genoemd, dan kun je op de website van Apple filteren op jouw model. Sommige accessoires voor de iPad Air zijn ook geschikt voor eerdere Pro-modellen, omdat Apple het design daarvan heeft overgenomen.

Voor de goedkopere iPads heeft Logitech vaak ook een passend toetsenbord gemaakt. Sommige zijn voorzien van Smart Connector. Helaas zijn er niet zoveel toetsenborden of andere accessoires voor de Smart Connector verschenen. Volgens ingewijden heeft dat ermee te maken dat het moeilijk is om aan geschikte componenten te komen. Het probleem ligt voornamelijk bij Apple. Een andere reden is dat Apple besloot om exclusief met Logitech samen te werken. Daardoor hielden andere fabrikanten de boot af. Ze moeten namelijk aan strikte regels voldoen, maar krijgen niet de voorkeursbehandeling die Logitech wel kreeg. Veel fabrikanten branden liever niet hun vingers eraan.

Alternatieve toetsenborden

Fabrikanten zijn niet verplicht om gebruik te maken van de Smart Connector. Dat er ook gewoon nog ‘traditionele’ Bluetooth toetsenborden voor de iPad verkrijgbaar zijn maakt duidelijk dat er best vraag is naar andere oplossingen.

