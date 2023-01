Ebooks lezen op je iPhone en iPad kan op allerlei manieren: via Apple's Book Store, Amazon Kindle, Bol.com of andere aanbieders, vaak met DRM. Deze tip legt uit hoe het werkt.

Ebooks lezen kan soms verwarrend zijn. Boekwinkels hanteren verschillende formaten, waardoor je een boek alleen op bepaalde apparaten of in bepaalde apps kunt lezen. Daarom leggen we in deze tip uit wat de mogelijkheden zijn.

Ebooks lezen in ePub-formaat

De meeste digitale boeken (ebooks) die je kunt downloaden zijn in ePub-formaat, al dan niet voorzien van kopieerbeveiliging (DRM). PDF-bestanden komen ook voor, maar zijn minder ideaal omdat ze zich niet altijd aanpassen aan het kleinere schermformaat van de iPhone.

ePub heeft als voordeel dat de opmaak wordt aangepast aan het schermformaat en het gekozen lettertype. Een boek van 300 pagina’s kan daardoor opeens 900 pagina’s lang worden, als je een groter lettertype stelt. Het is daardoor wel lekkerder leesbaar. Bij PDF-bestanden krijg je als het ware een ‘foto’ van een pagina te zien en moet je vaak inzoomen en zijwaarts scrollen om hele zinnen te lezen.

Kopieerbeveiliging (DRM)

Uitgevers maken veelal gebruik van kopieerbeveiliging, hoewel er ook een trend is richting digitale watermerken. Met een digitaal watermerk kun je een boek probleemloos kopiëren en uitwisselen, maar er is altijd te achterhalen wie de oorspronkelijke eigenaar is. Je kunt een boek dan wel uitlenen aan een huisgenoot of een persoon die je direct vertrouwt (net zoals bij een papieren boek), maar je zult het minder snel verspreiden op torrentnetwerken, omdat je traceerbaar bent.

Uitgevers die strenge DRM gebruiken, kiezen vaak voor Adobe DRM. Apple en Amazon hebben hun eigen kopieerbeveiliging ontwikkeld. Het gaat hierbij om ePub-bestanden met een extra beveiligingslaag. Soms geldt er een maximum aantal apparaten waarop je de boeken kunt lezen, om te voorkomen dat een boek op grote schaal wordt verspreid.

Welke boekwinkel past bij jou?

Je wilt een bepaald boek lezen dat momenteel populair is. Hoe weet je dan in welke boekwinkel je terechtkunt? In Nederland kun je dan op verschillende plekken terecht, zoals:

Daarnaast kun je terecht bij de Openbare Bibliotheek. De boeken die je bij deze diensten kunt vinden, kun je altijd op de iPhone en iPad lezen. Wil je het liefst gebruik maken van een ereader, dan kan dat ook.

Storytel

Bookbeat

Kobo Plus

Readly Ben je iemand die een paar boeken per week verslindt, dan kun je beter kiezen voor een abonneedienst zoals:

Ebooks lezen in Apple’s Boeken-app

Boeken die je in Apple’s Book Store koopt, zijn voorzien van beveiliging. Voor jou als gebruiker levert dit geen extra handelingen op: je koopt het boek, rekent af met je App Store-account en synchroniseert al je boeken via iCloud met je iPhone, iPad en Mac. De boeken die je via Apple koopt zijn ePub-bestanden met een speciaal type beveiliging. Ze hebben het bestandsformaat .ibooks.

Er zijn geen alternatieve apps waarmee je boeken in .ibooks-formaat kunt lezen, dus je zit altijd vast aan Apple’s eigen Boeken-app. Lezen op een ereader is niet mogelijk. Wat wel mogelijk is, is het toevoegen van allerlei andere boeken in ePub- en PDF-formaat aan de Boeken-app, zolang ze maar niet zijn voorzien van DRM. Je kunt dus ook je eigen boeken en elders gedownloade boeken in de Boeken-app lezen.

Ebooks lezen via Amazon Kindle

Boeken die je bij Amazon koopt, zijn bedoeld om op de Kindle te lezen. Dit zijn ereaders die je via Amazon kunt aanschaffen. De boeken zijn echter ook via Kindle-apps te lezen op de desktop (Mac, Windows) of je mobiele apparaat (iPhone, iPad of Android). Het is zelfs mogelijk om de boeken via je browser te lezen, dankzij de Kindle Cloud Reader. Dit is handig voor mensen die een niet-ondersteund apparaat hebben.

Nieuwe boeken kopen is niet rechtstreeks mogelijk vanuit de Kindle-app op je iPhone of iPad, maar alleen via de website. Met één klik schaf je een boek aan, waarna je de app op de iPhone of iPad opent om je aanschaf te downloaden. Je ziet onderin het scherm duidelijk welke boeken al op je toestel staan en welke in de cloud aanwezig zijn, klaar om te downloaden. Als je op andere toestellen inlogt met hetzelfde Kindle ID, dan krijg je ook daar al je boeken te zien. Kindle-boeken kun je niet zomaar in andere apps lezen.

Bekijken: Amazon Kindle-boeken

Een Kindle ereader kun je het beste rechtstreeks bij Amazon kopen:

Ebooks lezen via Bol.com Kobo

Bol heeft gekozen voor het systeem van Kobo, waarvan de hardware gemaakt wordt door een Canadees bedrijf.

Bol had aanvankelijk een eigen boekenapp, maar is later overgestapt op het Kobo-formaat, zoals ook blijkt uit de naam van de app. In de app kun je inloggen met je Bol-account, waarna je alle eerder aangeschafte boeken te zien krijgt. Je kunt via Kobo Plus ook een abonnement afsluiten om onbeperkt te kunnen lezen. Je betaalt een tientje per maand en hebt toegang tot zo’n tienduizenden digitale boeken. Maar je kunt natuurlijk ook losse boeken aanschaffen, als je minder fanatiek leest.

Bekijken: Kobo boeken bij Bol.com

Wil je het liefst een ereader gebruiken, dan zijn er verschillende modellen van Kobo.

Kobo Libra Kobo Sage Kobo Clara Kobo Nia Kobo Elipsa

Ebooks lezen via andere diensten

Er zijn nog veel meer aanbieders van ebooks. Het nadeel van sommige aanbieders is dat ze gebruik maken van een externe partner en wel eens de neiging hebben om na verloop van tijd over te stappen naar een andere oplossing. Daar zit je dan, met je ebooks die niet meer zomaar te lezen zijn. Dit is een groot nadeel ten opzichte van Apple en Amazon, die hun eigen oplossing hebben ontwikkeld en daar niet zomaar van zullen afstappen.

De boeken zijn vaak voorzien van Adobe DRM en dat vergt wat extra stappen om toegang te krijgen. Vaak kun je vóór aanschaf van het boek wel achterhalen welke software je nodig hebt om de boeken te kunnen lezen, bijvoorbeeld de Bluefire Reader.

Bekijk ook Boeken met Adobe DRM lezen op je iPhone en iPad eBooks met een Adobe DRM-beveiliging kun je op meerdere manieren lezen op je iPhone of iPad. Met de apps Adobe Digital Editions, Bluefire Reader, Kobo of de bol.com Kobo app zet je deze boeken op je iPhone of iPad, zodat je ze ook onderweg kunt lezen. In deze tip lees je hoe dit werkt.

Er zijn ook auteurs die hun boeken gratis weggeven. Het idee daarachter is dat de lezer enthousiast wordt en ook het papieren exemplaar wil hebben, of het boek bij anderen aanbeveelt om de naamsbekendheid te vergroten. Vaak kun je bij het downloaden van dergelijke gratis boeken kiezen uit ePub- of PDF-formaat.

ePub is voor kleinere schermen de beste keuze, omdat de layout helemaal wordt aangepast voor het kleinere scherm. Het komt ook voor dat boeken als ePub-bestand met watermerk worden aangeboden, zoals we hierboven al even hebben genoemd. Zo’n boek is op elk apparaat te lezen, maar je zult deze niet zo snel verspreiden binnen je kennissenkring, omdat de originele eigenaar is te achterhalen.

Social DRM houdt iets soortgelijks in: je kunt de boeken wel in huiselijke kring verspreiden, maar als je ze op downloadsites zet zal de uitgever je vanzelf op het spoor komen.

Boeken in PDF-formaat kun je lezen in de Boeken-app van Apple (als er geen DRM op zit), maar veel mensen geven de voorkeur aan een gespecialiseerde PDF-app voor iPhone of iPad.