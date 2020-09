iOS 14 FAQ: antwoorden op veelgestelde vragen

Net als ieder jaar brengt Apple ook dit najaar een grote iOS-update uit. iOS 14 wordt op dit moment nog getest met de beta, maar binnenkort kan iedereen ermee aan de slag. De update brengt een aantal veranderingen en nieuwe functies. Voordat de update later dit najaar uitkomt, is het verstandig om je goed in te lezen. In deze iOS 14 FAQ vind je antwoorden op je vragen over de grootste iPhone-update van het jaar.



Wat is iOS 14?

iOS 14 is de grote update voor het besturingssysteem van de iPhone. De update is de opvolger van iOS 13, die vorig jaar september verscheen. De update brengt een aantal nieuwe functies, maar veel dingen blijven ook nog hetzelfde. Met iOS 14 zorgt Apple voor nieuwe mogelijkheden met je iPhone, waardoor je nog meer uit je toestel kan halen. Er zijn ook verbeteringen voor functies waar gebruikers zich al een paar jaar aan ergeren, zoals het grote belscherm dat plotseling verschijnt als je gebeld wordt. In iOS 14 verschijnt dit klein bovenin beeld, zodat je minder gestoord wordt. Het is een voorbeeld van de vele nieuwe functies in iOS 14.

Wanneer komt iOS 14 uit?

Apple heeft vooralsnog alleen laten weten dat iOS 14 in het najaar voor iedereen beschikbaar komt. Normaal gesproken verschijnt de grote iOS-update halverwege of eind september. Of dat dit jaar ook het geval is, is nog lastig te zeggen. Vanwege het coronavirus ziet de planning van Apple er iets anders uit dan normaal. Zo is de datum van de iPhone 12 pas in oktober, wat mogelijk ook gevolgen heeft voor de iOS 14 releasedatum. Toch denken we dat midden of eind september nog haalbaar is.

Ik wil nu al installeren, kan dat?

Apple is in juni begonnen met de beta van iOS 14. Sindsdien kunnen bij Apple geregistreerde ontwikkelaars de update alvast testen op hun iPhone. Later in de zomer kwam ook de publieke beta van iOS 14 beschikbaar. In principe kan iedereen nu dus alvast de update installeren, maar je moet je daarvoor wel aanmelden voor de publieke iOS-beta. Bovendien moet je er rekening mee houden dat er nog bugs in zitten en apps mogelijk niet goed werken. De update is nog niet af, dus het vroegtijdig installeren van een testversie brengt altijd risico’s met zich mee. We raden dan ook af om de beta te installeren op een toestel dat je dagelijks gebruikt.

Voor welke toestellen komt iOS 14?

Om de update überhaupt te kunnen installeren, heb je een geschikt toestel nodig. Deze modellen krijgen de update naar iOS 14:

Lees meer in ons overzicht van iOS 14 toestellen.

Hoe zit het dan met de iPad?

Net als vorig jaar krijgt de iPad een eigen update: iPadOS 14. Daarin zitten dezelfde verbeteringen, maar ook nieuwe functies die specifiek voor de iPad ontworpen zijn. Denk aan verbeteringen voor de Apple Pencil en de navigatie in apps. Meer over iPadOS 14 lees je in ons overzicht.

Wat is er nieuw in iOS 14?

De verbeteringen die iOS 14 brengt zijn nu teveel om op te noemen. Dit zijn de vijf belangrijkste verbeteringen:

Nieuw beginscherm met appbibliotheek

Gloednieuwe widgets, ook op je beginscherm

Emoji zoeken

Appfragmenten: kleine apps zonder te downloaden

Kleiner bel- en Siri-scherm

In ons overzicht met de beste iOS 14 functies vind je de grootste vernieuwingen. Wil je meer weten over de kleine aanpassingen? Lees dan ons overzicht met iOS 14-ontdekkingen.

Wat gaat er allemaal veranderen?

In de basis blijft je iPhone zoals hij is. De bediening is nog grotendeels hetzelfde. Wel kunnen sommige dingen iets anders werken dan je gewend bent. Widgets van huidige apps vind je voorlopig in een apart overzicht, onderaan de vernieuwde widgets. Zodra steeds meer ontwikkelaars hun apps en widgets aangepast hebben, kun je ze ook op het beginscherm plaatsen. Bovendien kun je widgets niet meer bekijken door een appicoontje ingedrukt te houden (of door stevig te drukken met 3D Touch).

De appbibliotheek biedt een nieuwe manier om door je apps te bladeren. Je iPhone deelt de apps op een apart scherm (achteraan het beginscherm, na de laatste app-pagina) in op basis van categorie. Het zijn een soort mapjes die je zelf niet aan kan passen. In deze appbibliotheek vind je ook een alfabetische lijst van alle apps die op je toestel staan. Je kan er zelfs voor kiezen om apps niet op je beginscherm te zetten, maar wel in de appbibliotheek. Je kan ook beginschermen verbergen.

Ben ik verplicht om de nieuwe functies zoals het nieuwe beginscherm te gebruiken?

Nee. Wil je je iPhone houden zoals deze nu is, maar wel de update installeren, dan kan dat. Je bent niet verplicht om de appbibliotheek te gebruiken en je hoeft de widgets ook niet op het beginscherm te zetten. Je kan ook het widgetoverzicht behouden, al zien de widgets er wel iets anders uit. Veel van de functies zijn daarom optioneel, al brengt de update ook enkele ‘verplichte; verbeteringen zoals de nieuwe privacyfuncties in iOS 14.

Wordt mijn iPhone trager door iOS 14?

Apple doet er elk jaar alles aan om de update zo soepel mogelijk te laten verlopen. In het verleden was er vaak kritiek dat vooral oudere toestellen trager werden door dergelijke grote updates, maar dat is de afgelopen jaren steeds minder het geval. Apple houdt vaak rekening met de prestaties van oudere modellen. Toch kan het gebeuren dat je iPhone na de update wat langzamer wordt. Gebruik je een toestel dat een jaar of 4 oud is, dan kun je ook altijd de reacties van andere gebruikers afwachten voordat je jouw iPhone updatet.

Momenteel is het nog lastig te zeggen of je iPhone trager wordt dankzij iOS 14. Omdat de update nog niet af is, weten we nog niet welke optimalisaties Apple nog doorvoert.

Zitten er bugs in iOS 14?

Een veelgestelde vraag voor deze iOS 14 FAQ is of er nog problemen in de software zitten. Na de release van iOS 13 was er heel veel kritiek op de prestaties en de kwaliteit van de update. Apple bracht daarom al een paar dagen na de eerste grote versie een vervolgupdate uit, waarin enkele problemen opgelost werden. Dergelijke grote releases kunnen altijd nog bugs met zich meebrengen, al schijnt Apple er achter de schermen alles aan gedaan te hebben om de vele problemen vorig jaar te voorkomen. Ook hier geldt: twijfel je over de kwaliteit? Wacht dan eerst nog even af.

Het goede signaal is dat de beta’s de afgelopen maanden over het algemeen vrij stabiel zijn. De kwaliteit wordt door de meeste gebruikers gezien als een verbetering ten opzichte van de beta’s van iOS 13 een jaar geleden.

Moet ik meten updaten zodra iOS 14 uit is?

Nee, je kan updaten op het moment dat het jou uitkomt. Als je niet meteen over wil naar de nieuwe versie, hoeft dat ook niet. Vergeet in dat geval niet om de automatische iOS-updates uit te schakelen. Maar ooit zal je de update toch moeten installeren, als jouw toestel geschikt is. Apple brengt regelmatig beveiligingsupdates uit en om je toestel veilig te houden adviseert Apple om de meest recente versie te installeren. Je kan het installeren van de update dus zo lang uitstellen als je zelf wil, al loop je daarmee wel meer risico.

Zit er ook COVID-19 tracking in?

iOS 14 bevat dezelfde blootstellingsmeldingen als in iOS 13.7, de huidige recente versie. Als je nu nog niet geüpdatet bent naar iOS 13.5 of nieuwer, maar later wel iOS 14 wil, krijg je dus ook de mogelijkheid om waarschuwingen te krijgen als je in contact geweest bent met iemand die met corona besmet is. Maar de functie staat standaard uit. Je kunt dus zonder gevolgen wat betreft coronatracking de update installeren. Je moet het zelf inschakelen en de eventuele bijbehorende app van de overheid downloaden.

Heb je na het lezen van deze iOS 14 FAQ nog mer vragen over de update? Wil je weten wat onze ervaringen zijn met iOS 14 tot dusver? In onze iOS 14 preview lees je er alles over.

