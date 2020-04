Speciale coronavirus-emoji en stickers

Hieronder leggen we uit hoe je zelf stickerpacks kunt maken voor iMessage en WhatsApp. Maar eerst vragen we aandacht voor een al bestaande stickerpack, die momenteel erg van pas komt. De Nederlanders Esther van Brakel en Joran Backx zijn namelijk al aan de slag gegaan met corona-stickers, die je in je chats kunt gebruiken. Je moet ze alleen nog wel even toevoegen aan iMessage en WhatsApp.

De stickers geven situaties weer die erg herkenbaar zijn, zoals een vrijdagmiddagborrel via de webcam, thuiswerken zonder broek en veelvuldig handenwassen. Ook ‘flatten the curve’ en niezen in je elleboog staan erbij. Er zijn nu 26 stickers die de coronacrisis goed weergeven. Je kunt ze downloaden en installeren via deze link.



(Corona) Stickerpack toevoegen aan iMessage

Wil je extra iMessage stickers toevoegen, dan zul je dat meestal doen via de App Store. Vanuit iMessage kun je bladeren door het aanbod. Alleen is de keuze vaak beperkt en moet je voor de echt leuke stickerpacks betalen. Wil je meer keuze, dan kan dat bijvoorbeeld via externe diensten zoals de website Sticker Maker in combinatie met de gratis Sticker Maker Studio-app voor de iPhone.

Zo werkt het toevoegen van een stickerpack vanuit Sticker Maker:

Download de Sticker maker Studio-app (link) op je iPhone of iPad Ga naar de gewenste Sticker Maker-pagina, bijvoorbeeld die voor corona-stickers. Tik op Open zodat je naar de app wordt doorgestuurd. Tik op Toevoegen aan verzameling. Tik op Add to iMessage (of WhatsApp). Klik de schermvullende reclamebanner weg. Plakken maar!

De stickers zijn nu toegevoegd en je vindt ze in iMessage via het icoontje van Sticker Maker. Het nadeel van deze methode is dat alle stickers die je via Sticker Maker hebt toegevoegd allemaal bij elkaar staan. Het zijn dus geen aparte collecties, zoals bij stickerpacks die je uit de App Store haalt. Een ander nadeel is dat je de stickers niet over praatballonnen heen kunt plakken. Je kunt ze alleen als plaatje opnemen in je gesprekken, zoals op de screenshots hieronder is te zien.

(Corona) Stickerpack toevoegen aan WhatsApp

Het toevoegen van stickerpacks aan WhatsApp werkt op een soortgelijke manier. Hiervoor tik je op de groene knop Toevoegen aan WhatsApp en de rest gaat vanzelf. Let op dat bij WhatsApp het aantikken van een plaatje ervoor zorgt dat de sticker meteen wordt verstuurd. Bij iMessage kun je eerst nog een preview van het plaatje zien en eventueel een tekst erbij tikken.

Zelf stickerpacks maken voor iMessage via Sticker Maker

Wil je zelf stickerpacks maken, dan kan dat ook via de website Sticker Maker. Als grafisch designer kun je tot 5 stickerpacks gratis uploaden, die door anderen kunnen worden geïnstalleerd. Je hebt hier geen programmeerkennis of Apple-developertools voor nodig en je hoeft ook niet op goedkeuring door Apple te wachten.

Het bestaat uit een paar stappen:

Ontwerp een serie leuke afbeeldingen voor de stickers. Gebruik bij voorkeur transparante PNG’s. Ga naar de Sticker Maker-website en maak een account. Kies een leuke naam voor je stickerpack. Voeg maximaal 30 stickers toe vanuit je foto’s. Zijn het geen transparante PNG’s, dan kun je ze bijsnijden. Publiceer je stickerpack.

Vervolgens kun je je stickerpack naar vrienden sturen of delen met anderen. Het nadeel van deze methode is dat je afhankelijk bent van een externe aanbieder en niet rechtstreeks met Apple te maken hebt. Dat maakt de stickers minder ‘officieel’. Ook kun je geen geld vragen voor je stickerpack.

Zelf stickerpacks maken via Xcode

Wil je dat het stickerpack in de App Store van iMessage komt te staan, dan is er maar één route mogelijk: via Apple zelf. Dit geeft je ook de mogelijkheid om betaalde stickerpacks aan te bieden. Hoe dit werkt lees je op deze supportpagina van Apple. Je kunt ook een uitlegvideo bekijken waarin het stapsgewijs wordt besproken.

In het kort komt het hierop neer:

Maak een aantal afbeeldingen. Zet de afbeeldingen in een iMessage-extensie in Xcode. Stuur je stickerpack ter goedkeuring naar Apple.

Afmetingen

Apple accepteert drie formaten: small (300px bij 300px), medium (408px bij 408px) en large (618px bij 618px). De afbeeldingen mogen per stuk niet groter dan 500 KB zijn.

Afbeeldingsformaat

Voor het maken van de stickers kun je gebruik maken van de afbeeldingsformaten PNG, APNG, GIF en JPEG. Een transparante PNG is een goede keuze.

Naamgeving

Gebruik geen speciale karakters of liggende streepjes, maar namen zoals ditismijngrappigesticker.png. Je vindt hier nog meer richtlijnen en aanbevelingen van Apple, zoals het gebruik van vrolijke kleuren.

Vervolgens neem je deze stappen:

Zorg dat je een developeraccount hebt. Dit kost je helaas €99 per jaar, maar misschien kun je gebruik maken van het developeraccount van een vriend, als je niet verwacht om er geld mee te verdienen. Download Xcode van de developerwebsite. Hiervoor heb je vrij veel ruimte op je Mac nodig. Je heb minstens Xcode 8 en El Capitan nodig. Upload je stickers naar Xcode. Hiervoor kun je deze instructievideo bekijken. Maak een appicoon. Deze moet je in de vereiste formaten aanleveren. Er zijn templates beschikbaar, maar als je er niet uit komt kun ze het ook handmatig maken. Log in bij App Store Connect en vul je gegevens in, zoals contactinformatie en financiële informatie. Upload je stickerpack naar App Store Connect. Dit doe je via Xcode of de Application Launcher. Als je dit gedaan hebt stuur je het in voor review. Stuur je stickerpack naar vrienden om te testen. Dit kun je doen via TestFlight.

Na de goedkeuring kun je je stickerpack beschikbaar stellen aan iedereen.

Vind je dit allemaal te veel gedoe, dan kun je natuurlijk ook de kant en klare stickers gebruiken die al voor iMessage en WhatsApp beschikbaar zijn!