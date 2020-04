Kun je die ene geschikte emoji maar niet vinden? In iMessage kun je eenvoudig woorden omzetten in emoji door erop te tikken. In dit artikel lees je hoe dit werkt en welke woorden je zoal kunt vervangen door een emoji.

In iOS ontbreekt helaas nog steeds een eenvoudige zoekfunctie voor emoji, maar in iMessage kun je wel makkelijker een geschikte emoji vinden. Je kan in iMessage namelijk tekst automatisch omzetten in emoji. Hierdoor hoef je zelf niet handmatig op zoek naar de juiste emoji tussen het aanbod van duizend verschillende plaatjes. Zo kun je woorden omzetten in emoji in iMessage.

Woorden omzetten in emoji in iMessage

Deze functie is alleen te gebruiken binnen iMessage en dus niet in andere chatapps zoals WhatsApp of Facebook Messenger. Het omzetten van tekst naar emoji werkt erg eenvoudig:

Tik het bericht dat je wil versturen. Typ ook voluit de woorden je wil vervangen door een emoji. Verstuur het bericht nog niet. Schakel naar het emoji-toetsenbord. De woorden die je om kan zetten naar een emoji, veranderen van kleur. Tik op het woord om deze om te zetten naar een emoji.

In plaats van gekleurde woorden, staan er nu bijbehorende emoji in je bericht. Daarna verstuur je het bericht zoals gebruikelijk. Wil je de emoji weer vervangen door het getypte woord, dan tik je er nogmaals op.

Voorbeelden van om te zetten woorden

Een groot aantal woorden kun je overzetten naar emoji, van voorwerpen en voedsel tot menselijke uitdrukkingen. Hieronder vind je een korte lijst van woorden die je kunt vervangen door emoji. Bij veel woorden zijn er meerdere emoji beschikbaar, in verschillende variaties.

Haha – ๐Ÿ˜‚/๐Ÿ˜œ/๐Ÿ˜/๐Ÿ™ƒ

Boos – ๐Ÿ˜ก/๐Ÿ˜ค/๐Ÿ˜

Blij – ๐Ÿ˜Š/๐Ÿ˜/๐Ÿ˜„/๐Ÿ˜ƒ/๐Ÿ˜†/๐Ÿ˜€/๐Ÿ™‚

Verdrietig – ๐Ÿ˜ญ/๐Ÿ˜”/๐Ÿ˜ž/๐Ÿ˜ข/๐Ÿ™/โ˜น๏ธ

Politie – ๐Ÿ‘ฎโ€โ™€๏ธ/๐Ÿ‘ฎ/๐Ÿšจ/๐Ÿš“/๐Ÿš”

Kapper – ๐Ÿ’‡/๐Ÿ’‡โ€โ™‚๏ธ

Hardlopen – ๐Ÿƒโ€โ™€๏ธ/๐Ÿƒ

Hond – ๐Ÿถ

Auto – ๐Ÿš—/๐Ÿš˜/๐Ÿš™

Hoed – ๐ŸŽฉ

Paraplu – ๐ŸŒ‚/โ˜”๏ธ/โ˜‚๏ธ

Sterren – โœจ/โญ๏ธ/๐ŸŒŸ

Naast bovenstaande selectie zijn er nog veel meer woorden die je om kunt zetten in een emoji. De om te zetten woorden worden automatisch in een bericht aangegeven, dus je hoeft niet zelf op zoek naar geschikte woorden. Deze functie werkt alleen op de iPhone en iPad. Op de Mac is de functie helaas niet beschikbaar, maar je kan daar wel gewoon naar emoji zoeken via de ingebouwde zoekfunctie. Heeft de functie niet het gewenste effect? Je kan ook naar emoji zoeken met de woordvoorspellende functie van het iOS-toetsenbord. Deze is in het Nederlands beschikbaar vanaf iOS 13 en iPadOS 13.