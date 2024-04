Snel door emoji scrollen: zo doe je dat

Op de iPhone en iPad kun je zoeken naar emoji door de naam in te tikken. Maar wat als je geen idee hebt hoe de emoji heet? Dan kun je ook door alle emoji bladeren. Maar dat kan nogal een klus zijn met de alsmaar groter wordende collectie van emoji. Je recent gebruikte emoji vind je helemaal vooraan, terwijl alle andere emoji op categorie gesorteerd zijn. Binnen elke categorie zijn er meerdere pagina’s. Maar wist je dat je op een snellere manier door alle emoji kan bladeren? Dit werkt heel eenvoudig en op alle toestellen, dus je hoeft er niet het meest recente iPhone-model voor te hebben.



Bladeren door emoji op iPhone en iPad

Je hoeft maar een paar dingen te doen om veel sneller door je emoji te bladeren:

Haal het toetsenbord tevoorschijn (bijvoorbeeld in WhatsApp) en schakel naar de emoji. Hou de balk onderaan met de emojicategorieën ingedrukt. Hou je vinger op het scherm en beweeg deze van links naar rechts om razendsnel te bladeren door alle emoji.

Hoe sneller je met je vinger beweegt, hoe sneller je door alle emoji scrollt. Dankzij deze truc hoef je niet meer constant naar links en rechts te vegen. Op de iPhone 7 en nieuwer voel je bij elke beweging die je doet een klein tikje.

Nee, deze gif is niet versneld afgespeeld!

Op deze manier snel door alle emoji bladeren werkt overal in heel iOS, of je nu in iMessage of in WhatsApp zit. Zoek je liever op woord, dan kan dat op twee manieren: door de zoekfunctie voor emoji te gebruiken of door gewoon een woord te typen en de woordvoorspelling te gebruiken. Naast de voorspelde woorden vind je soms namelijk ook tot drie suggesties voor de juiste emoji.

Als je liever iMessage gebruikt, dan kun je ook op een andere manier naar de juiste emoji zoeken. In iMessage kun je woorden omzetten in emoji, zodat je niet eens meer zelf op zoek hoeft naar de juiste smiley. In onze aparte tip lees je precies hoe je dat moet doen.

