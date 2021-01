Wil je een iphone kopen , maar kun je het volledige aankoopbedrag niet in één keer betalen? Dan is iPhone lease een optie. In deze gids lees je over voordelen en nadelen van iPhone leasen en waarom mensen voor toestellease kiezen.

Als je een nieuwe iPhone wilt heb je over het algemeen twee mogelijkheden: een losse iPhone kopen of een iPhone met abonnement. Maar er is nog een derde optie: toestellease. Daarbij betaal je per maand voor gebruik van je toestel. Je bent geen eigenaar van de iPhone, maar krijgt deze te leen. In deze gids vind je alle informatie waar je rekening mee moet houden, zoals verborgen kosten, voor- en nadelen van iPhone leasen en waarom mensen voor toestellease kiezen.



Wat is toestellease?

Bij toestellease huur je het toestel van een aanbieder. Je betaalt een maandelijks bedrag en kan aan het einde van de contractperiode ervoor kiezen om het toestel in te leveren of over te nemen. Het toestel is niet jouw eigendom, je betaalt alleen voor het gebruik. In de periode 2012-2014 hebben heel veel Nederlandse providers toestellease aangeboden, maar erg populair was het niet. Jongerenprovider Hi begon in maart 2012 met toestellease en in 2014 stopte Telfort als laatste met het aanbieden van lease-iPhones. Er werd veel geklaagd over de relatief hoge prijs en het feit dat je geen eigenaar van het toestel bent.

Sinds 2017 is toestellease weer helemaal terug dankzij nieuwe aanbieders zoals Swapphone.

Waarom toestellease?

Door nieuwe regels vanuit de overheid is het minder aantrekkelijk geworden om voor een iPhone op afbetaling (iPhone lening) te kiezen. Als je meer dan €250 afbetaalt voor je iPhone krijg je te maken met een inkomenstoets en BKR-registratie. Veel mensen willen dit liever niet, omdat dit later bij het afsluiten van een hypotheek problemen kan geven. Vandaar dat mensen op zoek gaan naar alternatieven en dan is toestellease een van de opties.

iPhone leasen: voordelen

Bij een dure smartphone zoals een iPhone heeft leasen een aantal voordelen:

Gemak: je betaalt een vast maandbedrag en weet dus waar je aan toe bent, zonder dat je in één keer 700 of 800 euro op tafel hoeft te leggen.

Het maandbedrag is lager dan bij een iPhone op afbetaling (dit komt omdat je het toestel aan het einde van het contract moet inleveren).

Je kunt de iPhone elke 1 of 2 jaar omruilen voor een nieuw model, zonder dat je er omkijken naar hebt.

Je kunt de iPhone leasen via een aanbieder naar eigen keuze. Dit hoeft niet je provider te zijn, dus je kunt het ook combineren met sim-only.

Vaak is een verzekering inbegrepen, zodat je binnen 24 uur een vervangende iPhone hebt bij een defect of diefstal.

Er vindt bij toestellease geen BKR-registratie plaats en er wordt ook geen inkomenstoets uitgevoerd.

iPhone leasen: nadelen

Tegenover het gemak van toestellease staan ook een aantal nadelen:

Het is een vrij dure oplossing omdat je een maandelijks bedrag voor je iPhone betaalt maar geen eigenaar wordt. Aan het einde van het contract sta je met lege handen.

Eventueel kun je je toestel overnemen, maar daarvoor betaal je wel weer extra. Na 1 jaar betaal je ca. 35% van de nieuwwaarde, na 2 jaar is dit ca. 15%. Bij toestellen die waardevast zijn zoals de iPhone betaal je echter een relatief hoog afkoopbedrag.

Je bent geen eigenaar van het toestel en bij verlies of diefstal zul je een flink bedrag moeten betalen aan het leasebedrijf. Vaak zorgen leasebedrijven daarom voor een verzekering waarmee je binnen 24 uur een vervangend toestel krijgt, maar de kosten van zo’n extra verzekering zijn natuurlijk wel verwerkt in je maandbedrag.

Halverwege de looptijd overstappen naar een ander toestel is vaak niet mogelijk.

Service zoals vervanging bij diefstal of defect geldt alleen binnen Nederland. Lees goed de kleine lettertjes om te weten wat je moet doen bij defecten van het toestel.

Toestellease kan zorgen dat kwetsbare groepen (zoals mensen met schulden) zich nog verder in de nesten werken. Lees dus goed de kleine lettertjes en denk goed na voordat je je voor langere tijd aan een (wurg?)contract bindt.

Heb je voor toestellease gekozen, dan lever je afloop van het contract de iPhone in. Ziet het toestel er nog als nieuw uit, dan worden er geen bijkomende kosten in rekening gebracht. Heeft het toestel krasjes, dan rekent deze aanbieder een returnfee van €50 oplopend tot €200 als het toestel ernstig beschadigd. In totaal heb je dan €600 tot €750 betaald voor een jaar gebruik.

Is een iPhone leasen goedkoper?

Of een iPhone leasen slim is, is vooral afhankelijk van je persoonlijke situatie. Heb je het geld niet om een nieuw toestel te kopen, maar móet je die nieuwe iPhone toch echt hebben, dan kan het een oplossing zijn. Maar let goed op de kosten. Veel aanbieders rekenen inschrijfkosten en een return fee als je vroegtijdig van je contract af wilt. Je betaalt soms ook als er schade is aan het toestel.

Vaak ben je goedkoper af als je een gewoon abonnement bij een provider afsluit. Ook dan betaal je een maandelijks bedrag voor het toestel, maar je bent aan het einde van de contractsperiode wel eigenaar van het toestel en je hebt betere voorwaarden.

Toestellease: alternatieven

Misschien vind je na het lezen van bovenstaande punten dat toestellease niets voor jou is. Gelukkig zijn er ook alternatieven. Zo zou je een onderhandse lening via je ouders (of andere familie) kunnen afspreken, waarbij je afspreekt dat je het toestel na verloop van tijd hebt afbetaald en tweedehands mag verkopen.

Kun je je de nieuwste iPhone niet veroorloven, dan kun je ook een refurbished iPhone overwegen. Daarmee heb je een tweedehands toestel dat op allerlei punten is nagekeken, maar waarvoor je veel minder betaalt. Je hebt dan de zekerheid van een nieuw toestel, inclusief 1 of 2 jaar garantie.

Je kunt ook ervoor kiezen om een deel van het aanschafbedrag zelf te betalen en de rest via een afbetalingsregeling bij je provider. Je moet dan wel zorgen dat het bedrag dat je moet afbetalen onder de €250 blijft, anders krijg je alsnog met de BKR-regels te maken.

Zoals hierboven al aangegeven is een abonnement via je provider vaak een beter idee: